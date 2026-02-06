viernes 6 de febrero 2026

Agenda apretada

San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

La AFA despejó cualquier duda y ratificó el inicio del campeonato. El Verdinegro debutará como visitante frente a Chacarita y ya tiene definidos sus primeros compromisos en un torneo que va a contrarreloj.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Martín.



Se terminó la incertidumbre. Pese a los rumores que circularon en las últimas horas sobre una posible postergación del inicio de la Primera Nacional, la AFA confirmó que el torneo comenzará según lo establecido. De esta manera, San Martín ya conoce el día, la hora y el rival para su estreno en el campeonato.

El debut del Verdinegro será el domingo 15, desde las 17hs, en Buenos Aires, donde enfrentará a Chacarita en el arranque de una competencia que tendrá un calendario ajustado y sin margen para reprogramaciones. La planificación responde, en parte, a la necesidad de acomodar el cronograma de cara al Mundial.

Con el inicio ratificado, el conjunto sanjuanino también tiene definido su recorrido en las primeras fechas. Tras el estreno ante el Funebrero, San Martín jugará su primer partido como local el sábado 21 de febrero, cuando reciba a Güemes a partir de las 19.30hs. Luego volverá a salir a la ruta para visitar a Tristán Suárez el domingo 1 de marzo, desde las 19hs, y una semana más tarde será nuevamente anfitrión frente a Agropecuario, el domingo 8, a las 20.

Además del arranque en la Primera Nacional, el equipo ya tiene marcada en el calendario su presentación en la Copa Argentina, prevista para el miércoles 25 de marzo frente a Deportivo Madryn, en un cruce que marcará otro desafío importante en la temporada.

Temas
