Savoca- Quinteros: la oposición se unió para competirle a "Pepe" Villa la secretaría general de UPCN

Hasta hace algunas horas, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) contaba con tres candidatos: el actual secretario general, José “Pepe” Villa; Alejandro Savoca y Carlos Quinteros. Uno de los sectores impulsaba la postergación de las elecciones, previstas para el próximo 9 de abril, pero la iniciativa no prosperó. En ese escenario, la oposición resolvió unificarse y competir con una lista común, con el objetivo de “unir fuerzas” y disputar la conducción al dirigente que lleva más de 40 años al frente del gremio.

Según indicaron ambos candidatos, la fórmula será Savoca–Quinteros. Actualmente, la dupla se encuentra reuniendo los 800 avales exigidos por la Junta Electoral de UPCN, que deberán presentar el próximo martes.

Fuentes del espacio señalaron que confían en alcanzar el número requerido y que, a partir de la unificación de ambos equipos, podrán formalizar la presentación de la lista.

Savoca trabaja desde hace 34 años en la Obra Social Provincia (OSP) y es afiliado a UPCN desde su ingreso. Según contó a Tiempo de San Juan, comenzó su militancia en la juventud del gremio y luego integró la comisión directiva de la actual conducción, cargo del que fue desvinculado recientemente. Por su parte, Quinteros, por su parte, desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el ámbito estatal. Se desempeñó en la Caja de Jubilaciones y, en la actualidad, trabaja en la Dirección General de Rentas, dentro del Departamento de Sistemas. Además, cuenta con experiencia dirigencial por fuera del gremio: durante más de seis años presidió la Unión Vecinal Trinidad (UVT), una de las instituciones sociales, deportivas y culturales más relevantes de San Juan.

Ambos llegan a esta candidatura con la premisa de impulsar una forma distinta de hacer sindicalismo: "más transparente, cercana y moderna, enfocada en la defensa de los derechos de los trabajadores".