lunes 2 de febrero 2026

Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

José "Pepe" Villa podría tener dos contrincantes para las elecciones previstas el próximo 9 de abril.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (36)

Las elecciones internas de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) en San Juan, previstas para el 9 de abril, empiezan a tomar forma. En las últimas horas, se confirmó la aparición de un tercer candidato, por lo que serían tres las listas que buscarán conducir el gremio.

A la postulación del actual secretario general, José “Pepe” Villa, y a la de Alejandro Savoca, se suma ahora Carlos Quinteros, trabajador de la Administración Pública Provincial y afiliado a UPCN.

Quinteros desarrolló gran parte de su carrera en el ámbito estatal. Se desempeñó en la Caja de Jubilaciones y actualmente trabaja en la Dirección General de Rentas, dentro del Departamento de Sistemas. Además, cuenta con experiencia dirigencial fuera del gremio: durante más de seis años presidió la Unión Vecinal Trinidad (UVT), una de las instituciones sociales, deportivas y culturales más importantes de San Juan.

Savoca, en tanto, fue el primer dirigente en anunciar su candidatura como alternativa a la conducción actual. Integró la gestión de Villa como secretario de Seguridad Social y posee casi 30 años de afiliación al sindicato, lo que le otorga un profundo conocimiento de la estructura gremial.

Villa, por su parte, buscará renovar su mandato tras 40 años al frente de UPCN, una conducción extensa que marcó el rumbo del gremio durante las últimas décadas.

