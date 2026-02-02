lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones

El gobierno felicitó a la nueva presidenta de Costa Rica

La nueva presidenta de Costa Rica es admiradora de Bukele, y anuncia un drástico giro a la derecha del país centroamericano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su victoria en las elecciones nacionales llevadas a cabo el domingo en el país centroamericano.

Lee además
bukele le habria ofrecido a maduro un intercambio de presos venezolanos por el gendarme argentino y otros detenidos
Negociación

Bukele le habría ofrecido a Maduro un intercambio de presos venezolanos por el gendarme argentino y otros detenidos
la critica a trump y bukele: el ultimo tuit de leon xiv antes de asumir el trono de san pedro
En redes

La crítica a Trump y Bukele: el último tuit de León XIV antes de asumir el trono de San Pedro

“El Gobierno de la República Argentina felicita a la Presidente electa de la República de Costa Rica, Laura Fernández, por su triunfo en las elecciones nacionales celebradas el día de ayer, así como al pueblo costarricense por la ejemplar jornada cívica que llevó a cabo”, indicó el comunicado oficial de Cancillería.

La ganadora en los comicios, de 39 años, pertenece al Partido Pueblo Soberano, que representa a la derecha liberal en Costa Rica, lo que convierte a ese país en un aliado ideológico del Gobierno de Javier Milei.

La Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, en particular el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, que sustentan una histórica relación de amistad, la cual continuará fortaleciéndose bajo los liderazgos del Presidente Javier Milei y la Presidente electa Laura Fernández”, expresó la cartera que conduce Pablo Quirno.__IP__

En el comunicado se reafirma la “disposición” de la administración libertaria “a seguir trabajando junto al nuevo Gobierno de Costa Rica en beneficio de los intereses comunes, así como de la seguridad y el crecimiento económico de la región”.

En los comicios del domingo, Laura Fernández obtuvo el 48.33% frente al 33.42% de su rival del Partido de Liberación Nacional, Álvaro Ramos Chaves.

Temas
Seguí leyendo

Congreso: Comenzó el período de Extraordinarias, con la Reforma Laboral como debate más caliente

Senado bonaerense: Detenido por abusos sexuales decía ser pariente de Cristina Kirchner

Con una carta, Lavagna les explicó a los trabajadores del INDEC por qué renunció

Ampliarán una famosa escuela de San Juan

Renunció Marco Lavagna a la conducción del INDEC

Orrego ratificó que impulsará la reforma electoral en San Juan y apuntó contra Uñac

Cultivadores de cannabis en San Juan: entre sufrir robos de plantas y el laberinto de nuevas normas nacionales

Lo que gana y lo que pierde Daniela Rodríguez gobernando con un presupuesto viejo en Chimbas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las obras en la Escuela España comenzarán este año (foto ilustrativa).
Una obra necesaria

Ampliarán una famosa escuela de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma
Denuncian presuntos apremios

Un joven cayó por un intento de robo, quedó preso en una comisaría de Rivadavia y ahora está en coma

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal
A la cárcel

Tras encarnar una fuga de película en Rawson, le llegó la hora a un sujeto de largo historial criminal

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración
Preocupación

La joven que protagonizó un vuelco en El Encón permanece grave y continúan los pedidos de cadenas de oración

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto
Comunicado

Tras despejar derrumbes en la zona de túneles, habilitaron la ruta que une Jáchal con Ischigualasto

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros
Antes presa que sencilla

Una mechera va directo al Penal de Chimbas por robar maquillaje y aros

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel
Condenados

Dos integrantes de la afamada banda de los roba ruedas, derecho a la cárcel