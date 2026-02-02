El gobierno felicitó a la nueva presidenta de Costa Rica

El Gobierno felicitó este lunes a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, por su victoria en las elecciones nacionales llevadas a cabo el domingo en el país centroamericano.

En redes La crítica a Trump y Bukele: el último tuit de León XIV antes de asumir el trono de San Pedro

Negociación Bukele le habría ofrecido a Maduro un intercambio de presos venezolanos por el gendarme argentino y otros detenidos

“El Gobierno de la República Argentina felicita a la Presidente electa de la República de Costa Rica, Laura Fernández, por su triunfo en las elecciones nacionales celebradas el día de ayer, así como al pueblo costarricense por la ejemplar jornada cívica que llevó a cabo ”, indicó el comunicado oficial de Cancillería.

La ganadora en los comicios, de 39 años, pertenece al Partido Pueblo Soberano, que representa a la derecha liberal en Costa Rica, lo que convierte a ese país en un aliado ideológico del Gobierno de Javier Milei.

“La Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, en particular el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos, que sustentan una histórica relación de amistad, la cual continuará fortaleciéndose bajo los liderazgos del Presidente Javier Milei y la Presidente electa Laura Fernández”, expresó la cartera que conduce Pablo Quirno.__IP__

En el comunicado se reafirma la “disposición” de la administración libertaria “a seguir trabajando junto al nuevo Gobierno de Costa Rica en beneficio de los intereses comunes, así como de la seguridad y el crecimiento económico de la región”.

En los comicios del domingo, Laura Fernández obtuvo el 48.33% frente al 33.42% de su rival del Partido de Liberación Nacional, Álvaro Ramos Chaves.