lunes 2 de febrero 2026

Hay fecha para las elecciones en UPCN: serán el 9 de abril

Hay tres listas confirmadas, la de José "Pepe" Villa, la de Alejandro Savoca y la de Carlos Quinteros. Los avales deben estar antes del 10 de febrero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
UPCN ya tiene fecha para las elecciones. La Junta Electoral oficializó el 9 de abril como el día en que todos los afiliados al gremio deberán decidir entre la lista oficialista, de José "Pepe" Villa, y las opositoras, por un lado la de Alejandro Savoca y la de Carlos Quinteros.

El cronograma electoral establece que este 10 de febrero deberán estar presentados los avales. Savoca deberá conseguir 800 para poder hacer oficial su candidatura. Esta noticia fue confirmada por Savoca a Telesol Diario: "La Junta Electoral ya nos notificó que las elecciones serán el 9 de abril. Nos sorprende la premura de la fecha, pero trabajaremos para reunir los avales necesarios", dijo.

La fecha también fue confirmada a Tiempo de San Juan por "Pepe" Villa.

