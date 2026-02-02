El dólar volvió a subir, y cerró en máximos en dos semanas

Este lunes 2 de febrero el dólar mostró movimientos dispares en sus distintas referencias de mercado , con avances en algunas cotizaciones y retrocesos en otras, mientras el riesgo país se mantuvo en niveles elevados y marcó el pulso de los activos argentinos.

El dólar oficial cerró en las pantallas del Banco Nación en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta y registró una variación de 0,30% en las últimas 24 horas, lo que confirmó un ritmo de ajuste administrado por la autoridad monetaria sobre el tipo de cambio de referencia.

El dólar tarjeta, que se utilizó como parámetro para los consumos con plásticos en moneda extranjera, se ubicó en $1.911 y también mostró una suba de 0,30% en la jornada, por lo que mantuvo la brecha vigente frente al tipo de cambio oficial y se consolidó como referencia para gastos en el exterior.

En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta y avanzó 1,40% en las últimas 24 horas, movimiento que reflejó una presión mayor en el segmento paralelo y amplió la distancia respecto de la cotización regulada por el Banco Central.

El dólar MEP, operado a través de bonos en la plaza local, finalizó en $1.453,30 para la compra y $1.455,30 para la venta, mientras que en el cierre de la rueda bursátil su referencia diaria se ubicó en $1.451,94 con una caída de 0,66% en las últimas 24 horas, lo que marcó un retroceso frente a la rueda previa y recortó parte de la brecha con el oficial.

En el caso del Contado con Liquidación, que se utilizó para girar divisas al exterior mediante activos financieros, el tipo de cambio cerró en $1.492,70 para la compra y $1.493,30 para la venta, y su cotización diaria se fijó en $1.494,79 con un descenso de 0,68% en las últimas 24 horas, lo que indicó una corrección a la baja en el segmento vinculado a las operaciones internacionales.

El dólar cripto, formado a partir de transacciones con criptoactivos en distintas plataformas, operó en $1.497,50 para la compra y $1.497,60 para la venta y se mantuvo como una referencia alternativa, alineada con los valores financieros y cercana al contado con liquidación.

El riesgo país, medido por JP Morgan, se ubicó en 491 puntos básicos mientras el indicador de cierre diario se posicionó en 494 puntos con una variación de 0,40% en las últimas 24 horas, lo que reflejó el costo que el mercado asignó a la deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.