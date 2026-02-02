lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

El dólar volvió a subir, y cerró en máximos en dos semanas

Febrero comenzó con una suba del dólar oficial que, por ahora, se sigue manteniendo lejos del techo dispuesto por el Banco central.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este lunes 2 de febrero el dólar mostró movimientos dispares en sus distintas referencias de mercado, con avances en algunas cotizaciones y retrocesos en otras, mientras el riesgo país se mantuvo en niveles elevados y marcó el pulso de los activos argentinos.

Lee además
El oro acumuló un alza de 64% en 2025 y más de 17% en lo que va del año
Sin techo

Récord dorado: el oro superó por primera vez en su historia la barrera de los 5.000 dólares por onza
La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Salto de ventas de oro

San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado

El dólar oficial cerró en las pantallas del Banco Nación en $1.420 para la compra y $1.470 para la venta y registró una variación de 0,30% en las últimas 24 horas, lo que confirmó un ritmo de ajuste administrado por la autoridad monetaria sobre el tipo de cambio de referencia.

El dólar tarjeta, que se utilizó como parámetro para los consumos con plásticos en moneda extranjera, se ubicó en $1.911 y también mostró una suba de 0,30% en la jornada, por lo que mantuvo la brecha vigente frente al tipo de cambio oficial y se consolidó como referencia para gastos en el exterior.

En el mercado informal, el dólar blue cerró en $1.430 para la compra y $1.450 para la venta y avanzó 1,40% en las últimas 24 horas, movimiento que reflejó una presión mayor en el segmento paralelo y amplió la distancia respecto de la cotización regulada por el Banco Central.

El dólar MEP, operado a través de bonos en la plaza local, finalizó en $1.453,30 para la compra y $1.455,30 para la venta, mientras que en el cierre de la rueda bursátil su referencia diaria se ubicó en $1.451,94 con una caída de 0,66% en las últimas 24 horas, lo que marcó un retroceso frente a la rueda previa y recortó parte de la brecha con el oficial.

En el caso del Contado con Liquidación, que se utilizó para girar divisas al exterior mediante activos financieros, el tipo de cambio cerró en $1.492,70 para la compra y $1.493,30 para la venta, y su cotización diaria se fijó en $1.494,79 con un descenso de 0,68% en las últimas 24 horas, lo que indicó una corrección a la baja en el segmento vinculado a las operaciones internacionales.

El dólar cripto, formado a partir de transacciones con criptoactivos en distintas plataformas, operó en $1.497,50 para la compra y $1.497,60 para la venta y se mantuvo como una referencia alternativa, alineada con los valores financieros y cercana al contado con liquidación.

El riesgo país, medido por JP Morgan, se ubicó en 491 puntos básicos mientras el indicador de cierre diario se posicionó en 494 puntos con una variación de 0,40% en las últimas 24 horas, lo que reflejó el costo que el mercado asignó a la deuda argentina frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Seguí leyendo

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

Hay fecha para las elecciones en UPCN: serán el 9 de abril

ANMAT autorizó la importación de equipamiento médico e insumos usados

Diputados trataría el 11 de febrero la aclaratoria de la Ley de Glaciares

Congreso: Comenzó el período de Extraordinarias, con la Reforma Laboral como debate más caliente

Senado bonaerense: Detenido por abusos sexuales decía ser pariente de Cristina Kirchner

El gobierno felicitó a la nueva presidenta de Costa Rica

Con una carta, Lavagna les explicó a los trabajadores del INDEC por qué renunció

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las obras en la Escuela España comenzarán este año (foto ilustrativa).
Una obra necesaria

Ampliarán una famosa escuela de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.
Robo a domicilio

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros
Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan
Personas

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua
En Caucete

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua