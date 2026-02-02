lunes 2 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Debate

Diputados trataría el 11 de febrero la aclaratoria de la Ley de Glaciares

La Cámara de Diputados debatiría el 11 de febrero la aclaratoria a la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional que busca redefinir el alcance del ambiente periglacial y otorgar mayor participación a las provincias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Cámara de Diputados trataría el próximo 11 de febrero la aclaratoria de la Ley de Glaciares, un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo nacional que introduce modificaciones a la Ley 26.639 y que resulta clave para provincias mineras como San Juan, donde el alcance de la normativa tiene impacto directo sobre proyectos estratégicos de inversión.

Lee además
aparecio un tercer candidato en upcn: quien es carlos quinteros
Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros
el dolar volvio a subir, y cerro en maximos en dos semanas
Mercados

El dólar volvió a subir, y cerró en máximos en dos semanas

La iniciativa llegará al recinto luego de haber obtenido dictamen favorable en diciembre pasado, tras varias jornadas de exposiciones técnicas y políticas. El 18 de diciembre, las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado aprobaron un dictamen de mayoría que habilitó el avance del proyecto, aunque se resolvió mantener el análisis durante el receso de verano. Concluida esa etapa, el oficialismo decidió incluir el tema en el llamado a sesiones extraordinarias de febrero.

Desde el ámbito parlamentario indicaron que la intención es que el debate se dé antes de avanzar con la reforma laboral, otro de los proyectos prioritarios del Ejecutivo. En ese marco, la sesión prevista para el 11 de febrero aparece como una instancia decisiva para definir el futuro de una norma que genera posiciones enfrentadas entre el sector productivo y el ambiental.

El proyecto propone redefinir el concepto de “ambiente periglacial” y otorgar a las provincias un rol más activo en la identificación de las áreas alcanzadas por la protección de la ley. El objetivo es que sean los gobiernos provinciales los encargados de evaluar los emprendimientos mineros en sus territorios, siempre bajo el cumplimiento de los presupuestos mínimos de protección ambiental establecidos a nivel nacional.

La propuesta cuenta con el respaldo de los gobernadores de provincias mineras, entre ellas San Juan y los distritos que integran la Mesa del Litio y del Cobre, que reclaman mayor previsibilidad jurídica para el desarrollo de inversiones. Desde esos sectores sostienen que la redacción actual de la ley genera interpretaciones dispares que terminan frenando proyectos y afectando la actividad económica y el empleo.

Seguí leyendo

Hay fecha para las elecciones en UPCN: serán el 9 de abril

ANMAT autorizó la importación de equipamiento médico e insumos usados

Congreso: Comenzó el período de Extraordinarias, con la Reforma Laboral como debate más caliente

Senado bonaerense: Detenido por abusos sexuales decía ser pariente de Cristina Kirchner

El gobierno felicitó a la nueva presidenta de Costa Rica

Con una carta, Lavagna les explicó a los trabajadores del INDEC por qué renunció

Ampliarán una famosa escuela de San Juan

Orrego ratificó que impulsará la reforma electoral en San Juan y apuntó contra Uñac

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las obras en la Escuela España comenzarán este año (foto ilustrativa).
Una obra necesaria

Ampliarán una famosa escuela de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía
Datos reveladores

La triste historia detrás del macabro hallazgo del joven fallecido en Santa Lucía

El escenario donde murió Claudia Patricia Ventrice, quien fue embestida por un camión.
Historias

La tragedia después de la tragedia: tres familias que perdieron más que un ser querido en siniestros viales en San Juan

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición
Triste noticia

Hallaron en una casa de Santa Lucía el cuerpo de un joven en avanzado estado de descomposición

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron
Video

Generó un caos en la casa de su madre en Pocito y los vecinos lo filmaron

Prefieren venir a San Juan: la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia
Educación

"Prefieren venir a San Juan": la facultad de la UNSJ que sigue atrayendo a gran cantidad de jóvenes por fuera de la provincia

Te Puede Interesar

El atraco ocurrió en un domicilio de calle Perona.
Robo a domicilio

Tomaron a golpes y asaltaron en su casa a un vecino de Villa Krause

Por Redacción Tiempo de San Juan
Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros
Elecciones

Apareció un tercer candidato en UPCN: quién es Carlos Quinteros

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan
Personas

Rosana Mangue sigue haciendo historia: fue la primera relatora de ciclismo en radio moto y ahora debutó como la voz femenina de la Vuelta a San Juan

Imágenes dentro de Santa Sylvia: la foto muestra como el aluvión rompió las defensas que se elevaban por hasta 5 metros en esa parte de Zonda. 
Exclusivo

Eskenazi responde a las acusaciones por el agua que inundó Zonda: qué dijo el empresario

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua
En Caucete

Preocupante situación de los vecinos de Bermejo: llevan días sin luz, ni agua