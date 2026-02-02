lunes 2 de febrero 2026

Dimisión

Con una carta, Lavagna les explicó a los trabajadores del INDEC por qué renunció

Marco Lavagna le puso contexto a su inesperada salida del INDEC.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El titular del Indec, Marco Lavagna, renunció este lunes al organismo y, como mensaje de despedida, envió una carta a los empleados en la que destaca la necesidad de continuar actualizando las estadísticas y de defender el instituto.

La dimisión del economista surge a días de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que empezará a reflejarse en el dato de inflación de enero.

“Quiero contarles que he tomado la decisión de cerrar esta etapa al frente del INDEC. Fueron 6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos, en los que logramos avanzar en la mejora de las estadísticas públicas y el sistema estadístico nacional”, inició el ex directivo en el texto.

La dimisión del economista surge a días de la puesta en marcha de una nueva canasta para la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC)

“Sabemos que la realidad económica y social cambia permanentemente y que el sistema estadístico nacional necesita seguir adaptándose y fortaleciéndose. En ese camino, quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”, señaló. Un ejemplo de ello es la metodología para determinar la Canasta Básica Total (CBT), que tiene un impacto directo en la tasa de pobreza.

Manifestó que no fue una decisión sencilla, pero que cree que es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, “con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”.

“Quiero agradecerles sinceramente por el trabajo diario, el compromiso y la vocación con la que sostienen al INDEC todos los días. Son el principal activo del organismo y la base para que las estadísticas públicas sigan siendo técnicas, confiables y transparentes”, expresó Lavagna.

“Les deseo lo mejor en lo que viene y confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se podrá actualizar el marco normativo que ayude a esto. Un fuerte abrazo, los voy a extrañar y el INDEC siempre podrá contar con lo que esté a mi alcance para defenderlo”, concluyó.

Lavagna ocupaba el cargo desde diciembre de 2019, cuando comenzó el gobierno de Alberto Fernández. Con una trayectoria previa como legislador por UNA y luego por el Frente Renovador, el espacio que lidera Sergio Massa, decidió mantenerse en el organismo incluso tras la asunción de Javier Milei y el cambio de rumbo político que implicó.

Como antecedente, en agosto de 2025, Georgina Giglio había renunciado a la dirección del índice de precios, siendo reemplazada por Josefina Rim. También abandonó su puesto Guillermo Manzano, director de Estadísticas de Condiciones de Vida, responsable de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

Desde la Junta Interna de ATE- Indec dijeron: “La renuncia de Lavagna nos llama poderosamente la atención y nos pone en alerta, dado que ocurre a 8 días de la salida del IPC con las nuevas ponderaciones -o actualización- de la ENGHo 2017/18. Es un escenario en el que nuestro organismo va estar en el centro de la opinión pública. Exigimos un Indec independiente del poder político”.

A su vez, trazaron un paralelismo con 2007, año en el que se dispuso la intervención debido a que “no gustaba el dato del IPC de enero”.

“Esperamos que el próximo 10 de febrero se publique el dato de inflación con la nuevas ponderaciones”, agregaron y anunciaron una conferencia de prensa para este martes al mediodía.

En detalle, el cambio central en la medición reside en que empezará a utilizarse la canasta de consumo surgida de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, en reemplazo del relevamiento de 2004. La falta de actualización había derivado en una subestimación del peso de gastos que ganaron relevancia en las últimas décadas, como los servicios de internet y telefonía celular.

Otro aspecto relevante en el funcionamiento del Indec durante los últimos meses fue el creciente malestar entre funcionarios de distintos niveles, vinculado al deterioro salarial y a las dificultades que esto genera para retener cuadros técnicos y profesionales.

Además, recientemente la Secretaría de Turismo y Ambiente decidió no renovar el convenio de financiamiento para la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) y la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), lo cual obligó a reformular la operación a fin de proporcionar la mayor cantidad de indicadores posibles.

