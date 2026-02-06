El gobierno nacional anunció la creación de la nueva obra social de las Fuerzas de Seguridad

El Gobierno anunció hoy la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), después de haber desmantelado IOSFA.

En una primera etapa alcanzará al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

La medida, según informó el Gobierno a través de un comunicado, forma parte de un proceso de ordenamiento y modernización del sistema de salud de las Fuerzas, con el objetivo de contar con una cobertura “más eficiente, sostenible y adaptada a sus particularidades operativas y sanitarias”.

“Nuestro compromiso es claro: cuidar a quienes nos cuidan”, dijo el ministerio. Y señaló que “todas las novedades del proceso serán informadas a través de los canales oficiales”.

No es necesario realizar ningún trámite en esta instancia.

El Poder Ejecutivo oficializó esta medida después de haber dispuesto la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en un movimiento estratégico orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas.

La medida fue cristalizada mediante el decreto respectivo y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos.

Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.