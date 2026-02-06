viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Salud

El gobierno nacional anunció la creación de la nueva obra social de las Fuerzas de Seguridad

Después de disolver IOSFA, el gobierno anunció la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno anunció hoy la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), después de haber desmantelado IOSFA.

Lee además
la lucha de una sanjuanina con dolor cronico para que la obra social le cubra los tratamientos: no me dejan vivir
Difícil situación

La lucha de una sanjuanina con dolor crónico para que la obra social le cubra los tratamientos: "No me dejan vivir"
el gobierno nacional cerro una obra social tras detectar varias irregularidades graves
Por primera vez

El Gobierno nacional cerró una obra social tras detectar varias irregularidades graves

En una primera etapa alcanzará al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

La medida, según informó el Gobierno a través de un comunicado, forma parte de un proceso de ordenamiento y modernización del sistema de salud de las Fuerzas, con el objetivo de contar con una cobertura “más eficiente, sostenible y adaptada a sus particularidades operativas y sanitarias”.

“Nuestro compromiso es claro: cuidar a quienes nos cuidan”, dijo el ministerio. Y señaló que “todas las novedades del proceso serán informadas a través de los canales oficiales”.

No es necesario realizar ningún trámite en esta instancia.

El Poder Ejecutivo oficializó esta medida después de haber dispuesto la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en un movimiento estratégico orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas.

La medida fue cristalizada mediante el decreto respectivo y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos.

Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.

Temas
Seguí leyendo

El INDEC marcó otra caída en la actividad de la actividad fabril

Pena de 18 años de cárcel para Walter Bento: el tribunal cerró el juicio con una condena histórica

Con un decreto, Trump quintuplicó la carne que Argentina le puede exportar a EEUU

Juicio por YPF: Argentina ratificó la inmunidad de las reservas, y no confirmó el destino del oro del BCRA

Savoca- Quinteros: la oposición se unió para competirle a "Pepe" Villa la secretaría general de UPCN

Kicillof mueve fichas a nivel nacional: quién será su armador en San Juan

INDEC: en 2025 la construcción recuperó algo de la caída del 2024

Acuerdo con Estados Unidos: qué autos se podrán importar con arancel 0

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Te Puede Interesar

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda
Inhabitable

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador