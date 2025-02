La lucha de una sanjuanina con dolor crónico para que la obra social le cubra los tratamientos: "No me dejan vivir"

La joven, que padece dolor durante las 24 horas del día, sostiene que Medife no autoriza los estudios que le fueron prescripto y por esta prohibiciones perdió los turnos que ya tenía con distintos especialistas.

@medifeoficial espero que vean esto, y que quienes estén a cargo de ver los informes médicos que analicen bien de lo que se trata, y entiendan lo que es que una persona no pueda vivir y que con sus trabas le quitan la posibilidad de sanar, negándole las cosas y haciéndola sufrir, no pueden hacer tanto daño.Tenía turno el 29.01.25 con especialista en endo, 03.02.25 para termolesion por radiofrecuencia, 10.02.25 para reprogramacion de neuroestimulador, o sea esto no es un chiste tengo un aparato dentro de mi cuerpo que tiene programas que restablecer, y ver a mis técnicos cada cierto tiempo y no me autorizan todo esto, 11.02.25 neurografia por resonancia qe se realiza en un centro en particular. En el video me falta nombrar todos los ítems que no cumplen y están enunciados en el amparo (y los que faltan, casi todas de consultas (porque no hay médicos en cartilla) tratamientos, estudios tengo que hacerme cargo yo, es increíble...) pero se hacia muy largo todo también se hace muy largo explicar mi sufrimiento diario, es increíble tanta injusticia, y mas la respuesta que tienen ante la justicia y negarse ante eso sin justificación!!! No entienden o no quieren entender que es un caso complejo en todas las areas médicas, un dolor tan difícil como el mío, o ustedes se creen que es agradable luchar a diario para sanar? Quiero vivir!!! como lo hace el resto de la gente! Nada mas que eso!!! BASTA MEDIFE, me estás arruinando... veni a verme a mi casa y fíjate como intento sobrevivir cada día, como no puedo estar parada para hacerme un té, fíjate lo que es no poder vivir por un dolor visceral QUE NO SE VE, veni y fíjate como lloro en cada momento que puedo sin que nadie me vea porque ya no aguanto el dolor, fíjate medife, lo que es sufrir en silencio, tratando de encontrar posición, sin poder caminar, charlar, tomar mate, lo cotidiano.. No tenes idea de lo que es sufrir por un dolor físico desquiciante e invalidante, no tenes idea MEDIFE, el daño físico y emocional es grande, mientras más pasa el tiempo aumenta, por eso te digo que veas lo que sucede y que cumplas con lo que te corresponde. Me ayudan compartiendo y gracias! #dolor #salud #medife #dolorcronico