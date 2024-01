La sanjuanina con una de las enfermedades más raras del mundo logró algo inesperado que podría cambiar su vida

Florencia Genovart es una joven sanjuanina que llevaba su vida como cualquier persona, hasta que unos dolores comenzaron a complicar su día a día. Fue diagnosticada con endometriosis y “síndrome del cascanueces”, una de las enfermedades más raras del mundo, tras un largo peregrinar por distintos médicos que no daban con el motivo de sus fuertes dolores que la llevaron a no poder caminar. Cinco años pasaron y finalmente dio con un especialista argentino que tomó su caso y se sometió a una operación.

Recientemente, una serie de publicaciones llevaron alegría a sus seguidores y a la comunidad en general que sigue de cerca el estado de salud de la sanjuanina.

“Hola amigos tanto tiempo sin dar noticias y se que muchas personas se preocuparon, realmente no quisiera que mi vida fuera así pero es esto, no pude avisar, ni decirle a nadie nada porque me pasaron mil, mil cosas y nada buenas en general”, comentó relatando Florencia en sus redes.

Y continuó: “Hace unos días me operaron…si, la cirugía que tanto esperé y que tanto luche por conseguir. Como no pude viajar a Estados Unidos, me di por vencida, pero apareció un doctor en Argentina que operaba el síndrome Tethered cord. Sin poder creerlo fui a verlo y dijo que había que operar si o si”.

De acuerdo a lo que relata, el especialista que la vio tuvo contacto con profesionales especializados en Estados Unidos y de manera conjunta llevaron a cabo las acciones y capacitaciones para poder concretar la ansiada cirugía.

image.png

Como si se tratara de una broma de mal gusto, tuvo problemas con la obra social, que no autorizaba la cirugía hasta horas antes de la misma. Para lograrlo, tuvo que haber intervención de abogados, pero finalmente, pudo entrar Florencia al quirófano.

“Me hicieron dos cirugías en una. Me operaron de la médula y me colocaron el neuroestimulador que era obvio que no me iba a deshacer de él. La cirugía salió dentro de lo que se esperaba”, continuó relatando la joven, señalando que reza por una pronta y exitosa recuperación.

image.png

“Solo les pido que quienes crean recen por mi recuperación, mandar energías de las mejores, porque ya más malas no puedo recibir, estoy completamente agotada”, culminó escribiendo Florencia.

Las esperanzas de la joven están puestas en poder recuperarse sin contratiempos y de a poco poder recuperar algo de la vida que tenía hace cinco años, cuando un profundo dolor le impidió cumplir sus sueños y anhelos.