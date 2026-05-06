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Mirá

El 'Niño Marta' se mostró llorando en las redes y confesó: "No me estoy sintiendo bien"

El influencer sanjuanino usó su cuenta personal para expresarse a través de un video y anunciar que se aleja por un tiempo. Qué pasó.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Niño Marta

El creador de contenidos Santiago Fernández, más conocido en redes como 'Mirá Marta', atraviesa un momento personal delicado y decidió hacer una pausa en sus redes. El joven, oriundo de Chimbas, utilizó sus propias plataformas para contarle a sus seguidores lo que está viviendo y explicar por qué se alejará temporalmente de la creación de contenido. "No la estoy pasando bien", dijo en una parte del video que no dura más de un minuto.

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Con un mensaje breve pero sincero, Santi dejó en claro que no se encuentra en su mejor momento anímico. La noticia generó preocupación entre sus seguidores, que rápidamente le hicieron llegar mensajes de apoyo y acompañamiento.

“Mirá Marta” se ganó un lugar en el mundo digital gracias a su estilo auténtico, su humor bien cuyano y su cercanía con la gente, lo que lo convirtió en uno de los influencers más reconocidos de San Juan. Por eso, su decisión de frenar la actividad no pasó desapercibida.

El video:

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