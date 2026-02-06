viernes 6 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Estadísticas

El INDEC marcó otra caída en la actividad de la actividad fabril

Los últimos datos de la industria manufacturera del INDEC arrojan más señales de alarma.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La actividad fabril sufrió su sexta caída interanual consecutiva en diciembre, con una baja del 3,9%, en medio de las quejas de la Unión Industrial Argentina.

Lee además
como viene la inflacion en san juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polemica en el indec
Declaraciones

Cómo viene la inflación en San Juan este mes: en 3 claves, la mirada local sobre la polémica en el INDEC
tras la marcha atras en los cambios del indec, ¿que dicen desde el sector inmobiliario de san juan?
Perspectiva

Tras la marcha atrás en los cambios del INDEC, ¿qué dicen desde el sector inmobiliario de San Juan?

No obstante, a nivel anual se produjo una mejora del 1,6% -por la muy baja base de comparación del 2025-, informó el INDEC.

La industria es el sector más afectado por el modelo económico.

De acuerdo con los dato oficiales, el uso de la capacidad instalada no repunta, ronda el 50%, con actividades que están incluso por debajo del 30%.

Las caídas sectoriales más profundas fueron las de la industria automotriz (-19,4%), la de textil e indumentaria (-18,7%) y la de productos de metal, maquinaria y equipo (-12%).

Desde que Javier Milei es presidente, la industria acumuló un retroceso del 6,2%.

Con relación a noviembre de 2023 se destacan las pérdidas del sector textil (-31,5%), de productos de caucho y plástico (-28,4%) y del sector automotriz (-23,3%).

Solo muestran variaciones positivas la producción de refinación de petróleo (+8,4%) y de alimentos (+4,3%), aunque en este último caso se verifica una retracción de más del 5% respecto del pico de la era Milei, alcanzado en noviembre de 2024.

Con información de NA

Temas
Seguí leyendo

Llegó la misión del FMI a la Argentina en medio de la polémica por la fórmula del IPC

Caputo anunció a Pedro Lines como nuevo director del INDEC, tras la renuncia de Marco Lavagna

Renunció Marco Lavagna a la conducción del INDEC

Pena de 18 años de cárcel para Walter Bento: el tribunal cerró el juicio con una condena histórica

Con un decreto, Trump quintuplicó la carne que Argentina le puede exportar a EEUU

Juicio por YPF: Argentina ratificó la inmunidad de las reservas, y no confirmó el destino del oro del BCRA

Savoca- Quinteros: la oposición se unió para competirle a "Pepe" Villa la secretaría general de UPCN

Kicillof mueve fichas a nivel nacional: quién será su armador en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan
El clima

Tras una madrugada con lluvias, mirá cómo estará el tiempo el viernes en San Juan

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex
Intento de femicidio

Sonrisa socarrona y gestos de indignación: las extrañas expresiones del acusado de apuñalar 30 veces a su ex

Según testigos, la señora apareció de manera repentina por delante de este auto VW que estaba estacionado. Un auto si pudo esquivarla, pero la moto (de la foto) la embistió.
Detalles

Tragedia vial en Rawson: una mujer intentó cruzar por el medio de la cuadra, un auto la esquivó, pero una moto la embistió

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel
Condenado por hurto

Un suplantador de identidad y reconocido ladrón de la provincia, otra vez a la cárcel

Una de las intervenciones acordadas es la construcción de la rotonda ubicada en la intersección de calle Gorriti y Ruta Nacional 20, una zona en la que se registran gran cantidad de accidentes.
Novedad

Se vienen las rotondas: Orrego firmó convenios con Nación para mejorar la seguridad vial en rutas nacionales

Te Puede Interesar

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos
Mercado

Pese a la caída del consumo, se sostiene la demanda de locales en el centro: los motivos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson video
Tribunales

Condenan con cárcel a la banda que dejó cuadripléjico al empresario de Rawson

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía
Tristeza

Dolor en la UNSJ por el fallecimiento de una alumna de Filosofía

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda
Inhabitable

Un impactante video muestra cómo quedó una de las casas inundadas a una semana de las crecientes en Zonda

El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador