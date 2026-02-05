jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En redes

Le hackearon el celular a un técnico sanjuanino y estafaron a sus contactos

Delincuentes tomaron el control de sus redes sociales y se hicieron pasar por él para pedirle dinero a sus amigos de WhatsApp. La familia pidió no caer en la maniobra y denunciar las cuentas falsas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
whatsapp estafas hackeo.jpg
627009044_1721291392553678_1755207393267010029_n

Un reconocido técnico sanjuanino fue víctima de un grave hecho de inseguridad digital. Se trata de Santos Gaetan, quien sufrió el hackeo de su teléfono celular y de varias cuentas de redes sociales, desde donde delincuentes estuvieron intentando estafar a sus contactos.

Lee además
presentaron la trigesima tercera edicion del safari tras las sierras
Todo listo

Presentaron la trigésima tercera edición del Safari tras las Sierras
hablo el arbitro agredido en el partido de futsal: me golpearon en la cabeza y me dieron patadas
Violencia

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Los ciberdelincuentes habrían enviado mensajes solicitando dinero a través de WhatsApp y redes sociales, haciéndose pasar por el entrenador. En ese sentido, aclararon de manera contundente que 'no es él quien está pidiendo ayuda económica'.

El hackeo permitió a los delincuentes acceder a la agenda de contactos y utilizar la identidad del técnico para generar confianza y concretar la maniobra fraudulenta.

Desde el entorno de Santos recomendaron no responder mensajes, no enviar dinero y denunciar inmediatamente cualquier comunicación sospechosa proveniente de esos perfiles, hasta que se logre recuperar el control de las cuentas.

campeon
Temas
Seguí leyendo

La Liga Federal de vóley vivió su primera jornada en San Juan

Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"

La Selección Argentina ya tiene confirmada dónde será su base durante el Mundial

El torneo del fútbol sanjuanino llevará el nombre de un querido dirigente de Colón Junior

Dieron a conocer los horarios del Safari tras las Sierras de motos y cuatris

Baldazo de agua fría en Boca: se lesionó el Changuito Zeballos

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

La foto de un dirigente sanjuanino con un ex Boca que se hizo viral en las redes: "La figura"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
violencia en el futsal sanjuanino: un arbitro fue agredido por ser imparcial
En cancha de Colón

Violencia en el futsal sanjuanino: un árbitro fue agredido por "ser imparcial"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo
Judiciales

Una mujer murió tras ser atropellada por una moto en Rawson: era una querida vecina de Villa Hipódromo

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

El violento ataque ocurrió en el interior del barrio Franklin Rawson.
Ataque a tiros

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone
Atraco en Chimbas

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

Te Puede Interesar

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas
Relevamiento

Pese al temporal, ferreteros sanjuaninos aseguran que no hubo efecto dominó en la venta de membranas

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía
Caso estremecedor

Dictan prisión preventiva para el hombre acusado por intento de femicidio en Santa Lucía

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas
Violencia

Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Atención conductores: vuelve el corte preventivo en la Ruta 141 y no se podrá pasar en toda la noche
Servicio

Atención conductores: vuelve el corte preventivo en la Ruta 141 y no se podrá pasar en toda la noche

Una concejal que se había alejado del bloquismo volvió... ¿abre bloque propio en 25 de Mayo?
Reordenamiento

Una concejal que se había alejado del bloquismo volvió... ¿abre bloque propio en 25 de Mayo?