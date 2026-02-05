Le hackearon el celular a un técnico sanjuanino y estafaron a sus contactos

Un reconocido técnico sanjuanino fue víctima de un grave hecho de inseguridad digital. Se trata de Santos Gaetan, quien sufrió el hackeo de su teléfono celular y de varias cuentas de redes sociales, desde donde delincuentes estuvieron intentando estafar a sus contactos.

Violencia Habló el árbitro agredido en el partido de futsal: "Me golpearon en la cabeza y me dieron patadas"

Todo listo Presentaron la trigésima tercera edición del Safari tras las Sierras

Los ciberdelincuentes habrían enviado mensajes solicitando dinero a través de WhatsApp y redes sociales, haciéndose pasar por el entrenador. En ese sentido, aclararon de manera contundente que 'no es él quien está pidiendo ayuda económica'.

El hackeo permitió a los delincuentes acceder a la agenda de contactos y utilizar la identidad del técnico para generar confianza y concretar la maniobra fraudulenta.

Desde el entorno de Santos recomendaron no responder mensajes, no enviar dinero y denunciar inmediatamente cualquier comunicación sospechosa proveniente de esos perfiles, hasta que se logre recuperar el control de las cuentas.