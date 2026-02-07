Flojo arranque de Los Pumas en el Seven de Perth

Los Pumas tuvieron un muy flojo arranque en Perth, correspondiente a la cuarta fecha de la Serie Mundial de Rugby Seven, y perdieron sus tres partidos correspondientes a la fase de grupos.

En su primera presentación, los dirigidos por Santiago Gómez Cora cayeron 26-10 ante Fiji. El equipo “Albiceleste” tuvo un ambicioso arranque en el que llegó a estar 10-0 en ventaja, pero inexplicablemente bajó muchísimo el nivel y el conjunto oceánico terminó dando vuelta la historia sin mayores complicaciones.

Los tries para la Argentina los hicieron Pedro de Haro y Santino Zangara, mientras que para los fijianos apoyaron en el in goal rival Terio Veilawa en dos ocasiones, George Bose y Manueli Maisamoa.

Solo unas horas después, Los Pumas volvieron a salir a la cancha, esta vez para medirse con su par de Sudáfrica.

Los africanos se pusieron rápidamente en ventaja gracias al try de Christie Grobbelar, mientras que los argentinos igualaron a través de Marcos Moneta y la posterior conversión de Pedro de Haro. De todas maneras, los Springboks se irían en ventaja al descanso 14-7 tras el ensayo de Zain Davids.

En la segunda mitad, Los Pumas descontaron cinco puntos por el try de Santino Zangara, aunque finalmente Sudáfrica sellaría la victoria con un nuevo ensayo, esta vez de Donavan Don, para estampar el 19-12 definitivo.

En su última presentación, ante España, Los Pumas volvieron a desaprovechar una gran ventaja y volverían a quedarse con las manos vacías.

El conjunto “Albiceleste” llegó a irse al descanso 19-7 arriba, tras una grandísima actuación principalmente de Marcos Moneta, que anotó dos tries y dos conversiones, aunque en la segunda mitad fueron un desastre, por lo que España dio vuelta la historia con tres tries y dos conversiones para llevarse la victoria por 26-19.

La próxima presentación de Los Pumas en el Seven de Perth será este domingo ante Francia a partir de las 00:36 (hora de Argentina), en las semifinales por el quinto puesto.