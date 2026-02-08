Boca, en el regreso de Merentiel, tendrá una peligrosa visita al Fortín

Boca tendrá este domingo una visita de riesgo ante Vélez, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se llevará a cabo a partir de las 22:15 en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareeno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.

Boca tuvo un más que aceptable inicio en el Torneo Apertura, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell's, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda ocupan la cuarta posición con seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas con el “Xeneize” por una lesión.

Del otro lado estará Vélez, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto y que fue uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura.

El “Fortín” le ganó a le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente, por lo que comparte la primera posición de la Zona A con siete puntos junto a Lanús y Platense.

Las posibles formaciones de Vélez y Boca

Torneo Apertura

Zona A - fecha 4

Vélez - Boca

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Nicolás Ramírez

Hora: 22:15. TV: TNT Sports Premium

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emannuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

