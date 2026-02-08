domingo 8 de febrero 2026

Liga Profesional

Boca, en el regreso de Merentiel, tendrá una peligrosa visita al Fortín

El Xeneize busca continuar en la senda de la victoria luego de ganar ante Newell's por 2 a 0 en La Bombonera.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Miguel Merentiel comandará el ataque de Boca frente a Vélez.

Miguel Merentiel comandará el ataque de Boca frente a Vélez.

Boca tendrá este domingo una visita de riesgo ante Vélez, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el homenaje al ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Cuti Romero se perderá los próximos cuatro partidos de su equipo en la Premier League.
Al freezer

Cuti Romero, sancionado con dureza tras su brutal planchazo a Casemiro

El encuentro que enfrenta a dos de los mejores equipos de la Zona A se llevará a cabo a partir de las 22:15 en el Estadio José Amalfitani y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro será Nazareeno Arasa y en el VAR estará Nicolás Ramírez.

Boca tuvo un más que aceptable inicio en el Torneo Apertura, donde le ganó en condición de local a Deportivo Riestra y a Newell's, aunque en la segunda fecha sufrió un traspié ante el campeón del fútbol argentino, Estudiantes de La Plata, que lo derrotó 2-1.

De esta manera, los dirigidos por Claudio Úbeda ocupan la cuarta posición con seis unidades y podrían terminar la fecha como líderes si ganan y se da una serie de resultados.

Este partido estará marcado por el regreso del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien se había perdido las primeras tres fechas con el “Xeneize” por una lesión.

Del otro lado estará Vélez, que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto y que fue uno de los mejores equipos en el inicio de este Torneo Apertura.

El “Fortín” le ganó a le ganó a Talleres y a Instituto de Córdoba en sus primeras presentaciones y en la última fecha empató como visitante ante Independiente, por lo que comparte la primera posición de la Zona A con siete puntos junto a Lanús y Platense.

Las posibles formaciones de Vélez y Boca

  • Torneo Apertura
  • Zona A - fecha 4
  • Vélez - Boca
  • Estadio: José Amalfitani
  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • VAR: Nicolás Ramírez
  • Hora: 22:15. TV: TNT Sports Premium

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emannuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Dilan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Kevin Zenón. DT: Claudio Úbeda.

