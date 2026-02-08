lunes 9 de febrero 2026

Mucha pierna y poca acción

Huracán se quedó con el clásico contra San Lorenzo: el sanjuanino Ladstatter entró en el segundo tiempo

El Globo fue un poco más que el Cuervo, en un partido donde las ocasiones de gol no fueron protagonistas. La previa estuvo caliente cuando un hincha de Huracán le tiró una trompada a un jugador de San Lorenzo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-02-08 212305

Chato, poco juego y con poquísimas ocasiones de gol. Con este clásico se quedó Huracán frente a San Lorenzo. Las patadas fueron protagonistas durante los 90 y a pesar de la acción física, no hubo nada de juego.

Caicedo, el delantero de Huracán, si hizo la diferencia marcando el único gol del partido a los 5 minutos del segundo tiempo.

San Lorenzo no hizo nada en los 90 y a pesar de que el sanjuanino Ladstatter fue de la partida, a partir de los 80, no pudo hacer la diferencia.

Un nuevo clásico se quedó en el Ducó y la gente de Huracán estaba muy feliz, ya que el equipo volvió a la victoria después de mucho tiempo.

En la previa al match ocurrió un hecho grave contra un jugador de San Lorenzo. Hubo un problema con la manga y los jugadores visitantes tuvieron que entrar a vestuarios, en contacto con los hinchas de Huracán. En ese contexto, un hincha le dio una trompada a un jugador Cuervo. Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/2020626126813712719&partner=&hide_thread=false

