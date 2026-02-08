domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Peligroso

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master

El grave momento fue grabado por el público y ocurrió en el lugar donde terminaba la carrera. Se desconoce la gravedad de las heridas de los involucrados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-02-08 190729

Durante los últimos días se estuvo corriendo la Vuelta a San Juan Master y este domingo 8 de febrero tuvo su 4ta y última etapa. La carrera se realizó con normalidad todo el camino, pero el final terminó de la peor manera. Un grupo de ciclistas se cayó y terminaron muy lesionados.

Lee además
boca arreglo con estudiantes y edwin cetre sera nuevo jugador del xeneize
Bombazo

Boca arregló con Estudiantes y Edwin Cetré será nuevo jugador del Xeneize
bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el homenaje al ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

El siniestro ocurrió justamente pasando el cartel de meta ubicado por Avenida Circunvalación. En la arremetida final, uno de los ciclistas del pelotón perdió el equilibrio, cayó y provocó un choque en cadena.

Varios ciclistas quedaron desparramados sobre el asfalto. Se desconoce la cantidad exacta, como así también el parte médico de cada uno. Mirá el video de la caída:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Durante los últimos días se estuvo corriendo la Vuelta a San Juan Master y este domingo 8 de febrero tuvo su 4ta y última etapa. La carrera se realizó con normalidad todo el camino, pero el final terminó de la peor manera. Un grupo de ciclistas se cayó y terminaron muy lesionados. El siniestro ocurrió justamente pasando el cartel de meta ubicado por Avenida Circunvalación. En la arremetida final, uno de los ciclistas del pelotón perdió el equilibrio, cayó y provocó un choque en cadena. Video gentileza: Los Cazadores de Noticias La nota completa en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Detalles de la Etapa N°4 de la Vuelta a San Juan Master

Concentración, largada y llegada: lateral de Avenida Circunvalación 1685 este, Santa Lucía.

Recorrido: giro completo a Avenida Circunvalación.

Inicio de carrera

8 horas – Máster C – 4 giros completos – 64 KM

8:05 horas – Máster D – 3 giros completos – 48 KM

9:30 horas – Máster B – 5 giros completos – 80 KM

10 horas – Libres – 5 giros completos – 80 KM.

Temas
Seguí leyendo

Boca, en el regreso de Merentiel, tendrá una peligrosa visita al Fortín

Cuti Romero, sancionado con dureza tras su brutal planchazo a Casemiro

Super Bowl 2026: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, la revancha del duelo que cambió la historia de la NFL

Copa Davis: Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

Del fútbol al show global: "Chiqui" Tapia viajó a EE.UU. y se codeó con estrellas en la previa del Super Bowl

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

Racing se sacó la mufa en Avellaneda y festejó su primer triunfo del año

Flojo arranque de Los Pumas en el Seven de Perth

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el homenaje al ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Rafael Nino Claros ya no es más el director de Pami en San Juan
Movida

Rafael "Nino" Claros ya no es más el director de Pami en San Juan

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado
Increíble

Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles video
Revolución energética

Cada vez más sanjuaninos generan energía solar para autoconsumo: mitos y verdades sobre instalar los famosos paneles

Te Puede Interesar

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?
Videos inéditos

La violenta gresca en el B° Los Toneles y su trasfondo más oscuro: ¿las víctimas buscan quedarse con la casa para vender droga?

Por Redacción Tiempo de San Juan
Alfredo Nardi (izquierda) y Roberto Juárez.
En redes

Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master
Peligroso

Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación
Increíble momento

Una sanjuanina cantó en plena calle Corrientes y fue sensación

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile
Orgullo local

Tres ajedrecistas sanjuaninos agitaron tableros del otro lado de la cordillera: resultados, amistad y una experiencia de alto nivel en Chile