Video: un grupo de ciclistas terminaron lesionados al caer en el final de la Vuelta a San Juan Master

Durante los últimos días se estuvo corriendo la Vuelta a San Juan Master y este domingo 8 de febrero tuvo su 4ta y última etapa. La carrera se realizó con normalidad todo el camino, pero el final terminó de la peor manera. Un grupo de ciclistas se cayó y terminaron muy lesionados.

El siniestro ocurrió justamente pasando el cartel de meta ubicado por Avenida Circunvalación. En la arremetida final, uno de los ciclistas del pelotón perdió el equilibrio, cayó y provocó un choque en cadena.

Varios ciclistas quedaron desparramados sobre el asfalto. Se desconoce la cantidad exacta, como así también el parte médico de cada uno. Mirá el video de la caída:

Detalles de la Etapa N°4 de la Vuelta a San Juan Master

Concentración, largada y llegada: lateral de Avenida Circunvalación 1685 este, Santa Lucía.

Recorrido: giro completo a Avenida Circunvalación.

Inicio de carrera

8 horas – Máster C – 4 giros completos – 64 KM

8:05 horas – Máster D – 3 giros completos – 48 KM

9:30 horas – Máster B – 5 giros completos – 80 KM

10 horas – Libres – 5 giros completos – 80 KM.