Super Bowl 2026: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, la revancha del duelo que cambió la historia de la NFL

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan este domingo (20:30 hora argentina) en el marco del Super Bowl LX, un duelo que se vive como la revancha del recordado Super Bowl XLIX, juego con un final para el infarto y que cambió la historia moderna de la NFL.

El encuentro en Glendale, Arizona, llegó hasta sus instantes finales con un final abierto, con los Patriots en ventaja 28-24 ante unos Seahawks obligados a marcar un touchdown para recuperar la ventaja. Todo parecía que iba a caer del lado del elenco de Seattle, que ingresaban como los campeones reinantes y que a falta de 26 segundos se encontraban a una yarda de conseguir la anotación que necesitaban para conseguir su segundo título de manera consecutiva.

Lo que parecía ser el comienzo para una dinastía terminó siendo el principio del fin para los Seahawks, ya que en vez de correr con Marshawn Lynch (uno de los jugadores más potentes en la vía terrestre en toda la liga) optaron por pasar, una jugada para la cual los Patriots se habían preparados en los días previos.

La búsqueda de Russell Wilson en una ruta slant a Ricardo Lockette no llegó a destino ya que Malcolm Butter se cruzó en su camino y con su milagrosa intercepción selló el triunfo de los Patriots, una jugada que rápidamente se volvió una de las más recordadas de todos los tiempos.

Lo curioso de ese agónico final es que significó el puntapié inicial para la renovada dinastía de los Patriots y marcó el final para el dominio de los Seahawks. El equipo comamando por Tom Brady dentro del campo de juego y Bill Belichick fuera del mismo ganó dos de los siguientes cuatro Super Bowl, con una derrota en la final de la AFC al año siguiente y una caída en el propio Super Bowl ante los Philadelphia Eagles en 2018. Reviviendo la dinastía que también ganó tres títulos al principio del siglo XXI también con el mismo duo de mariscal de campo y entrenador.

Del otro lado de la moneda, esa sería la última aparición de los Seahawks en el Super Bowl hasta su regreso este domingo. A pesar de que contaba con las piezas para pelear, su dominante defensa empezó a desarmarse y creció un gran conflicto puertas adentro por el descontento alrededor del entrenador Pete Carroll de primar a su mariscal de campo por sobre el resto del equipo.