domingo 8 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Máxima expectativa

Super Bowl 2026: New England Patriots vs. Seattle Seahawks, la revancha del duelo que cambió la historia de la NFL

Este domingo en San Francisco se repetirá uno de los mejores duelos para definir al nuevo campeón del fútbol americano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Seattle Seahawks y New England Patriots se enfrentan este domingo (20:30 hora argentina) en el marco del Super Bowl LX, un duelo que se vive como la revancha del recordado Super Bowl XLIX, juego con un final para el infarto y que cambió la historia moderna de la NFL.

Lee además
bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el homenaje al ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Miguel Merentiel comandará el ataque de Boca frente a Vélez.
Liga Profesional

Boca, en el regreso de Merentiel, tendrá una peligrosa visita al Fortín

El encuentro en Glendale, Arizona, llegó hasta sus instantes finales con un final abierto, con los Patriots en ventaja 28-24 ante unos Seahawks obligados a marcar un touchdown para recuperar la ventaja. Todo parecía que iba a caer del lado del elenco de Seattle, que ingresaban como los campeones reinantes y que a falta de 26 segundos se encontraban a una yarda de conseguir la anotación que necesitaban para conseguir su segundo título de manera consecutiva.

Lo que parecía ser el comienzo para una dinastía terminó siendo el principio del fin para los Seahawks, ya que en vez de correr con Marshawn Lynch (uno de los jugadores más potentes en la vía terrestre en toda la liga) optaron por pasar, una jugada para la cual los Patriots se habían preparados en los días previos.

La búsqueda de Russell Wilson en una ruta slant a Ricardo Lockette no llegó a destino ya que Malcolm Butter se cruzó en su camino y con su milagrosa intercepción selló el triunfo de los Patriots, una jugada que rápidamente se volvió una de las más recordadas de todos los tiempos.

Lo curioso de ese agónico final es que significó el puntapié inicial para la renovada dinastía de los Patriots y marcó el final para el dominio de los Seahawks. El equipo comamando por Tom Brady dentro del campo de juego y Bill Belichick fuera del mismo ganó dos de los siguientes cuatro Super Bowl, con una derrota en la final de la AFC al año siguiente y una caída en el propio Super Bowl ante los Philadelphia Eagles en 2018. Reviviendo la dinastía que también ganó tres títulos al principio del siglo XXI también con el mismo duo de mariscal de campo y entrenador.

Del otro lado de la moneda, esa sería la última aparición de los Seahawks en el Super Bowl hasta su regreso este domingo. A pesar de que contaba con las piezas para pelear, su dominante defensa empezó a desarmarse y creció un gran conflicto puertas adentro por el descontento alrededor del entrenador Pete Carroll de primar a su mariscal de campo por sobre el resto del equipo.

Temas
Seguí leyendo

Cuti Romero, sancionado con dureza tras su brutal planchazo a Casemiro

Copa Davis: Argentina perdió 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender

Del fútbol al show global: "Chiqui" Tapia viajó a EE.UU. y se codeó con estrellas en la previa del Super Bowl

Tigre dio el golpe en el Monumental y goleó a River en una noche para el recuerdo

Racing se sacó la mufa en Avellaneda y festejó su primer triunfo del año

Flojo arranque de Los Pumas en el Seven de Perth

El insólito enojo de un periodista por lo que cobra Franco Colapinto: "Por salir último"

San Martín mira de reojo el calendario de la Primera Nacional y el choque por Copa Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Cuti Romero se perderá los próximos cuatro partidos de su equipo en la Premier League.
Al freezer

Cuti Romero, sancionado con dureza tras su brutal planchazo a Casemiro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga
Investigación

Balearon a un adolescente en el barrio Malimán y hubo un intento de fuga

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender video
Tiempo de Verano en SJ

Una finca enmarcada por el Pie de Palo con quincho, pileta y recorrido por los parrales para aprender

Aseguran que habrá una juntada therian en Albardón y estallaron las redes
Inesperada tendencia

Aseguran que habrá una juntada "therian" en Albardón y estallaron las redes

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas
No aprende

Detienen a un reconocido ladrón de San Juan e implicado a una banda criminal dedicada a desvalijar casas

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Cónclave de La Libertad Avanza en San Juan: nuevas caras (algunas famosas) y representantes de los 19 departamentos

Te Puede Interesar

Luis Guevara, compartiendo su arte con su querido Caucete.
Talento nuestro

El arte de Luis Guevara llena de color e identidad los rincones de Caucete

Por Jorge Balmaceda Bucci
Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista
Temporada de ruta

Bochornoso: por falta de inscriptos, suspendieron el Homenaje al Ciclista

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo video
Videonota

Mano a mano con el tiktoker que quiere sanjuaninos más inteligentes: sus tres consejos, los chiches de su oficina y una primicia para Tiempo

Detienen al Cholo y al Tri por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas
Judiciales

Detienen al "Cholo" y al "Tri" por una brutal gresca a tiros y pedradas en Chimbas

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause
Historias del Crimen

La noche en que una pelea de chicos desencadenó un asesinato en una sala de videojuegos en Villa Krause