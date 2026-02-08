Abogados "influencers": el nuevo rol de dos famosos ex funcionarios sanjuaninos tras dejar la gestión pública

Algunos que vieron Better Call Saul dicen que uno de los últimos posteos de Roberto Juárez se parece en estilo y actitud al personaje de la famosa serie. Con su dedo levantado, da consejos en redes sociales e invita a recibir asesoramiento legal. En una tarea similar se muestra Alfredo Nardi , explicando qué hacer en tribunales con las prepagas entre otros temas de salud. Ambos tienen más cosas en común: son abogados sanjuaninos, son ex funcionarios de Sergio Uñac y ahora exploran el mundo de los influencers para potenciar sus carreras.

Corren con ventajas claras: el manejo del escenario público, del idioma de los medios y la famosa "labia", como también de la "instalación" porque ya tienen seguidores de antemano. Ofician de columnistas y explotan las facetas de letrados desde lo mediático. Los ex funcionarios aprovechan que son conocidos y ahora, alejados del escritorio estatal, nutren su perfil profesional con ayuda de las redes sociales. Tienen presencia, conocen los códigos y los estudios de tv. Micrófonos y flashes no son extraños para ellos, todo lo contrario. La expertise de salir en cámara la tienen incorporada y la pueden seguir explorando desde su nuevo rol como servidores de la sociedad desde el ámbito privado.

Ya eran famosos antes por su cargo público que los llevó a dar cientos de entrevistas, a mostrarse en las calles, a recibir consultas. Así, ese aspecto que a muchos les cuesta, el de hacerse conocidos, está casi asegurado.

La gente comparte los consejos y los difunde, y se da ese mágico efecto multiplicador y el crecimiento profesional de la mano de los videítos o placas que postean con aclaraciones, sugerencias o advertencias.

El ex secretario de Turismo provincial, Juárez, tiene en Facebook 6.200 seguidores. En Instagram tiene más de una cuenta y la que usa para dar consejos tiene 1.703 publicaciones y 4.828 seguidores. El ex director de Defensa Civil, Nardi, se maneja más con Instagram, donde tiene 50 publicaciones y 1.763 seguidores.

image

"Yo creo que las redes sociales se han convertido en una herramienta más de comunicación, no muy distinta a lo que eran las charlas, las columnas o la misma consulta presencial", analiza Nardi, en diálogo con TIEMPO DE SAN JUAN. "La verdad que la idea de dar consejos me salió un poco natural, muchas personas tienen dudas básicas de derecho, trámite o situaciones cotidianas, y no saben bien a quién preguntar antes de llegar a una consulta de abogado. Que al fin y al cabo cuesta cuesta plata. Entonces, ya cuando llegan con algunas dudas ya zanjadas, es más natural la consulta", cuenta.

Nardi, de extracción bloquista (su partido fue socio del PJ y no era raro ver funcionarios del PB en puestos encumbrados en la gestión uñaquista), también fue concejal. "Haber pasado por la función pública, que no es que esté desvinculado, todavía sigo en mi partido, me dio una mirada más amplia del sistema, de cómo funcionan las instituciones y, sobre todo, de dónde están las trabas reales para la gente, poder explicar eso de manera clara y accesible, una forma de devolver algo de lo aprendido, y también a la profesión darle ese sentido social concreto que debe tener", analiza.

El ex director de Defensa Civil se muestra cercano a la gente. Para él, "las redes sirven para acercar el derecho a la vida" y "generar confianza". A la par, aclara: "no reemplaza el ejercicio profesional ni la consulta, pero sí ayuda a informar y a prevenir".

Embed - Alfredo Nardi Abogado on Instagram: "URGENTE Nuevo requisito de PAMI para el subsidio 100% de remedios. Se debe presentar el formulario en forma digital desde Marzo. Se suman mas condiciones a las ya existentes, complican la situacion de los adultos mayores y su Salud. Puedo ayudarte, consulta por un Amparo." View this post on Instagram

Nardi está casado con una abogada mediática. Soledad Menin, que está super presente en redes mucho antes que él y es una muy reconocida profesional especializada en derecho previsional. Por eso no es tan raro verlo seguir la estrategia de la alta exposición en Face o Insta. "Claro, también las redes generan un crecimiento personal y profesional, porque obliga a escuchar y a sintetizar y a comunicar mejor. Por supuesto que tiene beneficios, yo trato de buscar un beneficio social y también un beneficio personal, que lo tiene porque te van conociendo, porque se va generando y porque generás un vínculo. Esto lo aprendí en la función pública, siempre decíamos que los periodistas o los medios de comunicación no eran el enemigo, sino todo lo contrario, una pata más de del sistema, y así lo he entendido también en la profesión privada. Por eso lo empecé casi natural", confiesa.

Por su parte, Juárez no quiso opinar para esta nota. Al mirar en su perfil se ve que con un extenso posteo en Face, fechado el 8 de diciembre de 2023, el peronista se despidió de la función pública, tras estar desde agosto de 2016 como secretario de Turismo e incluso antes en otros cargos junto a Sergio Uñac. "Aunque hoy cierro éste capítulo, mi compromiso con San Juan permanece inquebrantable. Estaré disponible y dispuesto a contribuir desde cualquier lugar en el que me encuentre, para que San Juan continúe su camino ascendente de crecimiento y prosperidad", puso en su cuenta.

En abril de 2025 reapareció con un posteo de una nota que dio en Canal 13 San Juan, con "Siete consejos pata evitar caer en una estafa al momento de adquirir un inmueble". Se lo mostraba como "abogado especializado en derecho inmobiliario", en lo que empezaba a ser su nueva carta de presentación.

En su nueva hoja de ruta, Juárez levantó el perfil dentro de la institución de los letrados sanjuaninos, con una participación activa en el Instituto del Derecho del Turismo del Foro de Abogados de San Juan, a la par que recibió su medalla de la entidad al cumplir 25 de años de profesión.

Los posteos siguieron con frecuencia, con videos alusivos a las fechas, sobre todo en enero de este año cuando encaró para el lado de casos de salud. En uno de sus últimos videos explota un curioso recurso: el de hablarse a sí mismo, la famosa entrevista "espejo" en la que aparece vestido de dos maneras distintas y pregunta y responde a la vez sobre el tema: "Cuando tu tratamiento medico es en otra ciudad, el traslado también es un derecho". Al final pide "guardá este video y compartilo", como un verdadero influencer.