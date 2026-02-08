Lo atraparon pechando un auto en Rivadavia y dijo que lo estaba llevando al taller para arreglarlo: lo había robado

Un hombre de 35 años fue aprehendido en la mañana de este domingo en Rivadavia, luego de ser sorprendido mientras empujaba un auto que había sido robado minutos antes en el Barrio CGT.

De acuerdo a fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 13ra fueron comisionados hasta la zona tras un llamado que alertaba sobre una situación sospechosa. Al llegar, los uniformados encontraron a un sujeto empujando un Peugeot 206 de color negro por la vía pública.

Al ser entrevistado, el hombre intentó justificar su accionar y aseguró que la propietaria del vehículo se lo había entregado para llevarlo a un taller mecánico debido a un problema en el embrague. Sin embargo, los policías advirtieron rápidamente irregularidades: la cerradura del rodado estaba violentada y en el tambor de encendido había un elemento contundente, lo que evidenciaba el ilícito.

Minutos después, se hizo presente la dueña del automóvil, quien confirmó que el Peugeot había sido sustraído y que no se encontraba en el lugar donde lo había dejado estacionado.

Ante esta situación, el sospechoso, identificado como Gómez, de 35 años, fue aprehendido y puesto a disposición de Flagrancia. El vehículo fue secuestrado y posteriormente restituido a su propietaria.