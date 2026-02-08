domingo 8 de febrero 2026

Grave

Disputa familiar en Calingasta: le secuestran una "tumbera" cargada a un sujeto que discutía con su mamá

El hecho de violencia pudo haber tenido un desenlace totalmente distinto, pero la Policía actuó a tiempo para calmar la situación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grave episodio de violencia familiar se registró en la madrugada de este domingo en Villa Calingasta, donde un hombre de 44 años fue aprehendido luego de que la Policía le secuestrara un arma de fuego de fabricación casera durante una discusión con su madre.

Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 16ta fueron comisionados hasta un domicilio de la zona tras recibir un aviso por una disputa familiar. Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el conflicto se desarrollaba entre una mujer y su hijo, identificado como Miranda, de 44 años.

En ese contexto, los policías advirtieron que el sujeto tenía en su poder un arma de fuego casera, más conocida como “tumbera”, la cual se encontraba cargada con una munición calibre 22.

De inmediato, el personal policial logró reducir al hombre, secuestrar el arma y evitar que el hecho tuviera consecuencias mayores. Posteriormente, el acusado fue trasladado a la dependencia policial. Miranda, provisoriamente quedó en la mira por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego a disposición de Flagrancia.

