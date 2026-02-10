martes 10 de febrero 2026

Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El posteo fue publicado tras la muerte del pequeño ocurrida el lunes por la noche en Rawson. La familia también informó detalles del velorio del menor, llamado Isaac.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
El mensaje fue publicado este martes por Yuli Tejada en su cuenta de Facebook, de perfil público. En el posteo, la mujer escribió: “Mi alma se me fue con vos. Me dejás muerta en vida, hijo”, y expresó la dificultad de asumir la pérdida: “No logro caer en la realidad. ¿Cómo le explico a mi corazón que ya no vas a estar conmigo?”.

image

En el mismo texto, la madre despidió al pequeño Isaac con frases cargadas de emoción: “Amor de mi vida, volá alto, mi ángel. Fuiste un gran guerrero”, y agregó: “Te voy a extrañar todos los días de mi vida”. Finalmente, lo recordó con orgullo al afirmar: “Mi gran guerrero, mamá siempre va a estar orgullosa de lo valiente que fuiste”.

image

En algunas fotografías se observa al menor con una cánula en una de sus fosas nasales. De acuerdo con el testimonio de sus padres, el niño atravesaba problemas de salud desde su nacimiento y había sufrido múltiples complicaciones médicas. Asimismo, indicaron que había sido diagnosticado con síndrome de West, una patología neurológica poco frecuente.

En otra publicación, la madre informó que el velorio del pequeño comenzó a las 12 horas de este martes en la sala velatoria de la cochería de la Municipalidad de la Capital, donde familiares y allegados se acercaron para despedirlo. En otra publicación, la madre informó que el velorio del pequeño comenzó a las 12 horas de este martes en la sala velatoria de la cochería de la Municipalidad de la Capital, donde familiares y allegados se acercaron para despedirlo.

El caso

El hecho se conoció en la noche del lunes, cuando se produjo una situación de emergencia en una vivienda del barrio La Estación. Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 21 se recibió un llamado al sistema de emergencias 911, en el que los familiares alertaron que el niño presentaba serias dificultades para respirar.

Ante la situación, efectivos policiales y personal de salud se dirigieron de inmediato al domicilio. Al arribar, constataron que el bebé presentaba signos evidentes de falta de oxigenación, con una coloración violácea en la zona bucal, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Las tareas de reanimación continuaron dentro de la ambulancia, pero pese a los esfuerzos del personal sanitario, no fue posible revertir el cuadro y se confirmó el fallecimiento del menor.

Temas
Dejá tu comentario

Sergio Trigo y Víctor Menéndez
Videos impactantes

Incendios en Pocito: acusan a dos personas de provocar el fuego que arrasó casas, animales y cultivos

Por Redacción Tiempo de San Juan

