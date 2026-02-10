Trágico episodio: murió un bebé de un año y nueve meses en el Barrio La Estación

Un episodio de extrema tristeza se conoció en la noche del lunes en el barrio La Estación, en el departamento Rawson, donde un niño de un año y nueve meses perdió la vida.

De acuerdo con información brindada por fuentes policiales, cerca de las 21 se recibió una llamada al sistema de emergencias 911 desde una vivienda del barrio. En el contacto, los familiares alertaron que el menor presentaba serias dificultades para respirar, por lo que se activó de inmediato el protocolo de emergencia.

Efectivos policiales y personal de salud acudieron rápidamente al domicilio. Al llegar, constataron que el bebé presentaba signos evidentes de falta de oxigenación, con una marcada coloración violácea en la zona bucal. Los profesionales sanitarios realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar dentro de la ambulancia, aunque pese a los intentos, no fue posible revertir el cuadro.

Según relataron sus padres, el niño atravesaba problemas de salud desde su nacimiento y había sufrido múltiples complicaciones médicas. Asimismo, indicaron que el menor había sido diagnosticado con síndrome de West, una patología neurológica poco frecuente.