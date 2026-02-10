martes 10 de febrero 2026

Video

Un exhibicionista suelto en Capital: lo filmaron mostrando sus partes íntimas y huyó en un auto

Ocurrió durante los últimos días, El sujeto, que conducía un Dodge 1500, habría protagonizado una serie de hechos de similar índole en Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un video que comenzó a circular en las últimas horas volvió a encender la alarma por la posible presencia de un exhibicionista en distintos departamentos del Gran San Juan. En las imágenes se observa a un hombre que, en plena vía pública, se baja los pantalones y muestra sus partes íntimas, aparentemente ante al menos una mujer que transitaba por el lugar, para luego escapar en un automóvil.

Según confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, este episodio puntual -en el que el sujeto fue filmado- habría ocurrido en Capital durante los últimos días. Tras el hecho, el hombre se habría dado a la fuga a bordo de un Dodge 1500 de color beige, sin que hasta el momento se haya logrado identificarlo.

En paralelo, el individuo -cuya identidad aún no fue establecida- podría estar vinculado a una seguidilla de hechos de características similares registrados en otro punto del Gran San Juan. De acuerdo con información brindada a Telesol Diario, al menos uno de los presuntos ataques sexuales se estarían produciendo en el Barrio Kennedy, en Santa Lucía.

Una vecina del lugar, que pidió mantener en reserva su identidad, relató que su hija de 15 años y dos amigas habrían sido víctimas de una situación de este tipo cuando se dirigían a un comercio ubicado en la intersección de calles Maipú y Dorrego. Según su testimonio, el sujeto actuaría siempre de la misma manera: se bajaría los pantalones, realizaría actos obscenos y luego huiría rápidamente en un vehículo.

Temas
