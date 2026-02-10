martes 10 de febrero 2026

Imágenes

Secuestran gran cantidad de objetos robados tras un allanamiento en Concepción

Varios efectos, algunos nuevos, fueron hallados por personal de UFI Delitos Contra la Propiedad. Investigan si se trata de una persona dedicada al robo de viviendas en la zona. La Justicia le solicitó a las víctimas de robos en el último tiempo si reconocen algún objeto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante procedimiento policial y judicial se llevó a cabo en las últimas horas en Concepción, Capital, donde se secuestró una gran cantidad de efectos de dudosa procedencia durante un allanamiento realizado por personal de la UFI Delitos Contra la Propiedad, en conjunto con efectivos de la comisaría 2da.

Según informaron fuentes judiciales, durante el operativo se encontraron numerosos objetos presuntamente robados, varios de ellos en estado nuevo, lo que despertó sospechas sobre la posible existencia de una persona, o incluso una banda de jóvenes, dedicada al robo de viviendas en la zona.

Los investigadores analizan el origen de los elementos secuestrados y no descartan que estén vinculados a distintos hechos delictivos registrados en Concepción y alrededores en los últimos meses. En ese marco, la Justicia solicitó a víctimas de robos ocurridos recientemente que se acerquen a reconocer si alguno de los objetos hallados les pertenece.

Por el momento no se informó oficialmente sobre personas detenidas. Desde la UFI Delitos Contra la Propiedad indicaron que la investigación continúa en curso.

