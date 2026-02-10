martes 10 de febrero 2026

UFI CAVIG

Intentó ayudar a su cuñada de las agresiones de su hermano y terminó sufriendo una paliza

El imputado tuvo la audiencia en su contra y, por tener antecedentes condenatorios, le dictaron una pena efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grave episodio de violencia familiar ocurrido en febrero de 2025 terminó con una condena de cumplimiento efectivo para un hombre que agredió brutalmente a su propia hermana cuando esta intentó intervenir para frenar una discusión con su pareja. El caso fue investigado por la UFI CAVIG y se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado.

Los hechos ocurrieron el 14 de febrero de 2025, alrededor de las 13 horas, en el domicilio paterno donde convivían la denunciante, su padre, su pareja, sus hijos menores y su hermano (acusado) junto a la pareja de este último.

De acuerdo a la denuncia, la mujer se encontraba cocinando cuando escuchó ruidos de golpes provenientes del comedor. Al dirigirse al lugar, observó a su hermano fuera de control agrediendo físicamente a su pareja. Al intentar separarlos, el hombre se abalanzó contra ella y comenzó a golpearla, empujándola en el rostro y en el pecho. En ese momento intervino el padre para calmarlos.

Sin embargo, la situación se agravó minutos después. Cuando el acusado se retiró momentáneamente hacia el pasillo y la denunciante retomó la preparación del almuerzo, el hombre regresó por detrás y volvió a atacarla: le propinó una cachetada en la cabeza, le colocó el brazo en el cuello, la presionó con fuerza hacia atrás, la arrojó contra la mesada y la zamarreó violentamente.

Ante los gritos, el marido de la víctima y los hijos menores regresaron a la cocina y lograron separarlos nuevamente. En ese contexto, el agresor los amenazó de muerte y lanzó frases como: “los voy a matar, los voy a abrir entero”. Presa del miedo, la mujer tomó una silla del comedor y la utilizó como escudo para protegerse.

Finalmente, el padre de ambos ordenó que todos se retiraran del domicilio. La denunciante llamó al 911 y, tras la llegada del personal policial, todos se trasladaron a sede de la UFI CAVIG, donde se radicó la denuncia correspondiente.

Este 9 de febrero de 2026, se llevó a cabo la audiencia en la que el juez de Garantías Ramón Alberto Caballero hizo lugar al acuerdo de juicio abreviado. En consecuencia, declaró la culpabilidad del acusado y lo condenó a seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, al considerarlo autor penalmente responsable del delito de amenazas simples, en concurso real con dos hechos de lesiones leves, en perjuicio de su hermana.

