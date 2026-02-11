miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Él fue el primer imputado en esta causa. Cuando la víctima habló en la entrevista videograbada (Cámara Gesell), la situación se agravó aún más y, por tal razón, ahora la madre quedó en la mira de la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.

Hace un tiempo, un hombre quedó en la mira de la Justicia por el presunto abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su pareja. La UFI ANIVI tenía la sospecha de que la situación era mucho más grave y le solicitó al juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera, que se realizara una entrevista videograbada (ex Cámara Gesell) a la menor para que contara -si podía- su verdad. Esta medida se llevó a cabo y la nena contó el calvario vivido. Sus palabras fueron tremendas porque dejaron en la mira a su propia mamá.

Lee además
No se muestra su rostro para preservar a la víctima.
Delitos sexuales

Un changarín va a juicio por los supuestos abusos a su expareja y su hijastra en Pocito, y puede purgar 13 años de cárcel
detienen en el encon a un sanjuanino por circular con un carnet trucho
25 de Mayo

Detienen en El Encón a un sanjuanino por circular con un carnet trucho

La niña expresó que su mamá le decía que debía tener relaciones con él; pero no solo eso, también manifestó a los especialistas que fue violada. Ante este contexto, los representantes del MPF solicitaron una nueva audiencia para ampliar el objeto de la IPP (Investigación Penal Preparatoria), ahora para imputarle un delito a la madre de la menor y agravar la carátula contra el hombre.

dbbf92cb-f3d2-4658-9ab6-8588f965060f.jpg
El juez de garantías Eugenio Barbera.

El juez de garantías Eugenio Barbera.

El hombre, identificado como G.R.T., y la madre de la menor, C.A.B., llegaron en libertad a la audiencia de este martes y fueron anoticiados de la investigación. Finalmente, el magistrado Barbera resolvió imputar por el delito de abuso sexual con acceso carnal al sujeto G.R.T., y a la madre, C.A.B., por el delito de cooperación en el abuso sexual con acceso carnal (Artículo 133 del Código Penal).

La Fiscalía no solicitó medidas coercitivas gravosas al juez; de igual manera, C.A.B. quedó detenida con prisión domiciliaria y G.R.T. fue excluido del hogar y, entre otras medidas, no podrá acercarse a su hija.

Fiscales Bucciarelli y Nahuel Ibaceta.jpg

La denuncia formal se realizó el 8 de octubre de 2025. Una maestra de la menor la radicó en la UFI ANIVI y contó lo que su alumna, de 13 años, le había dicho. En esa ocasión, la menor dijo que el novio de su mamá la abusaba, y que su propia madre no le creyó cuando se lo contó.

Temas
Seguí leyendo

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Robaron los $2.000.000 que maestras y niños del ENI N° 78 habían reunido en una velada escolar

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Allanamiento en Bermejo por tráfico ilegal de animales: encontraron benteveos, quirquinchos y restos de guanaco

Denunció que su exmarido la golpeó y, entre las amenazas, le mandó la foto de un perro muerto a golpes

La residencia de una familia de gitanos ardió en llamas en Rawson

Una comerciante acusó a un empleado de estafarla y quedarse con $10.000.000 de las ventas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN
Oficial

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando
Buena noticia

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando