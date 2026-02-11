Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Hace un tiempo, un hombre quedó en la mira de la Justicia por el presunto abuso sexual simple en perjuicio de la hija de su pareja. La UFI ANIVI tenía la sospecha de que la situación era mucho más grave y le solicitó al juez de Garantías Maximiliano Eugenio Barbera , que se realizara una entrevista videograbada (ex Cámara Gesell) a la menor para que contara -si podía- su verdad. Esta medida se llevó a cabo y la nena contó el calvario vivido. Sus palabras fueron tremendas porque dejaron en la mira a su propia mamá.

La niña expresó que su mamá le decía que debía tener relaciones con él; pero no solo eso, también manifestó a los especialistas que fue violada. Ante este contexto, los representantes del MPF solicitaron una nueva audiencia para ampliar el objeto de la IPP (Investigación Penal Preparatoria) , ahora para imputarle un delito a la madre de la menor y agravar la carátula contra el hombre.

dbbf92cb-f3d2-4658-9ab6-8588f965060f.jpg El juez de garantías Eugenio Barbera.

El hombre, identificado como G.R.T., y la madre de la menor, C.A.B., llegaron en libertad a la audiencia de este martes y fueron anoticiados de la investigación. Finalmente, el magistrado Barbera resolvió imputar por el delito de abuso sexual con acceso carnal al sujeto G.R.T., y a la madre, C.A.B., por el delito de cooperación en el abuso sexual con acceso carnal (Artículo 133 del Código Penal).

La Fiscalía no solicitó medidas coercitivas gravosas al juez; de igual manera, C.A.B. quedó detenida con prisión domiciliaria y G.R.T. fue excluido del hogar y, entre otras medidas, no podrá acercarse a su hija.

Fiscales Bucciarelli y Nahuel Ibaceta.jpg

La denuncia formal se realizó el 8 de octubre de 2025. Una maestra de la menor la radicó en la UFI ANIVI y contó lo que su alumna, de 13 años, le había dicho. En esa ocasión, la menor dijo que el novio de su mamá la abusaba, y que su propia madre no le creyó cuando se lo contó.