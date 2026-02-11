La Reserva de San Martín sufrió una goleada en Santa Fe y sigue sin levantar cabeza en el torneo

Baldazo de agua fría para la Reserva de San Martín. El elenco sanjuanino no pudo hacer pie frente a Atlético Rafaela y perdió 4-0 en el segundo partido del certamen. En la próxima fecha tendrá una parada difícil, cuando le toque recibir a Independiente de Avellaneda.

El equipó que dirige Mauricio Fernández no se pudo despegar de la derrota en el debut ante Platense (1-2) y este miércoles volvió a caer, pero en condición de visitante. Rafaela estuvo fino, hizo valer la localía y venció con contundencia al verdinegro. Joel Bonifacio, Santino Boidi por dos y Jeremías Torrens anotaron los goles de la Crema.

Con esta derrota, San Martín sigue sin poder levantar cabeza en el Grupo B del Torneo Proyección. La Zona B la lidera Boca con 4 puntos. Sin título

