miércoles 11 de febrero 2026

Ataque a domicilio

Se fue de vacaciones y cuando volvió encontró saqueada su casa en Rivadavia

El denunciante contó que estuvo ausente durante tres semanas. Ladrones entraron y se llevaron desde una moto hasta electrodomésticos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

Un vecino de Villa Santa Anita se ausentó de su casa durante tres semanas por vacaciones y, al regresar, se llevó una amarga sorpresa: al ingresar encontró todo revuelto y advirtió que le habían robado una moto y otros elementos de valor.

El hecho fue descubierto este martes al mediodía por su propietario, un hombre de apellido Gaspar, según informaron fuentes policiales. Ocurrió en una vivienda ubicada sobre calle Santa Fe, en Villa Santa Anita, donde desconocidos forzaron una puerta trasera para ingresar al domicilio.

Entre los elementos sustraídos figuran una motocicleta de 110 centímetros cúbicos, electrodomésticos de uso comercial como una amasadora y una balanza, además de dos garrafas, ventiladores y prendas de vestir, precisaron allegados al caso. Se presume que los autores contaron con tiempo suficiente para cargar los objetos sin ser advertidos.

Gaspar manifestó que se había ausentado del inmueble por un viaje y que al regresar se encontró con la casa saqueada, sin poder precisar en qué momento ocurrió el ilícito. Efectivos de la Comisaría 28va tomaron la denuncia, aunque la investigación quedó bajo directivas de la UFI de Delitos contra la Propiedad.

