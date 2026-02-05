Vacaciones: mirá todo lo que se puede hacer en Iglesia este febrero

Febrero llega con una agenda cargada de propuestas en el departamento Iglesia , ideal para quienes eligen vacacionar en contacto con la naturaleza y disfrutar de actividades culturales, deportivas y gastronómicas. Desde la Municipalidad presentaron el calendario turístico y cultural del mes, que incluye fiestas populares, ferias, encuentros artísticos y deportes al aire libre.

Bajo el lema “Vení a vivir febrero en Iglesia”, el cronograma invita tanto a vecinos como a turistas a sumarse a distintas experiencias que combinan turismo, cultura, gastronomía y aventura. Además, desde la organización destacaron que algunas actividades se irán difundiendo semanalmente.

image

El mes comienza el 1 de febrero con la Kermes de Tudcum, que se desarrollará desde las 18 horas en la Plaza Héctor Roco, organizada por vecinos de la localidad. Luego, del 6 al 8 de febrero, se llevará a cabo el Tree Hugger Fest en la Comarca del Jarillal, un evento que se extenderá desde las 9 de la mañana y que propone una experiencia distinta en contacto con el entorno natural.

El 14 de febrero, Bella Vista será sede del Festival de Doma y Folclore “Valles y Cumbres”, desde las 10 horas, en el predio de la Agrupación Gauchos Iglesianos. Al día siguiente, el 15 de febrero, habrá doble propuesta: por la tarde se repetirá la Kermes de Tudcum y, por la noche, desde las 21 horas, Angualasto celebrará la tradicional Fiesta del Vino Patero en el Club Sportivo Falucho.

Las expresiones artísticas también tendrán su espacio el 16 de febrero con el Encuentro de Academias, previsto para las 18 horas en el Polideportivo Municipal de Rodeo. En tanto, el 21 de febrero, la Plaza San Martín de Las Flores será escenario de la Fiesta de Carnaval, organizada por la comisión del Club Sportivo Pismanta.

El cierre del mes estará marcado por el deporte, con el Campeonato de Windsurf, que se desarrollará los días 28 de febrero y 1 de marzo desde las 9 horas en la Playa Lamaral del Dique Cuesta del Viento, en Rodeo.

Además, durante todos los fines de semana continuará funcionando la Escuela Aventura Municipal, con actividades de kayak y rafting desde las 10 de la mañana en la Bajada Náutica Municipal de la Cuesta del Viento. A esto se suman las ferias artesanales y gastronómicas, que se instalarán cada fin de semana en distintas plazas del departamento.

