Inclusión

Háblalo: Tecnología inclusiva del Banco San Juan para facilitar la comunicación oral, escrita y auditiva

Banco San Juan incorporó en todas sus sucursales el sistema "Háblalo", destinado a eliminar las barreras comunicacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Banco San Juan suma una tecnología inclusiva en todas sus sucursales que se denomina “Háblalo” y permite eliminar barreras comunicacionales y promover interacciones más inclusivas entre las personas y las organizaciones, garantizando una atención más autónoma para personas que encuentran dificultades para comunicarse de manera oral, escrita o auditiva.

Con la incorporación de Háblalo, la aplicación desarrollada por Asteroid Technologies, Banco San Juan suma un nuevo hito en su camino hacia una atención más accesible.

Gracias a esta herramienta, podrán gestionar sus consultas y operaciones de manera más sencilla personas sordas o hipoacúsicas, personas con dificultades en el habla, con trastornos del lenguaje, con limitaciones en la lectoescritura, personas mayores con pérdida de audición o con dificultades para expresarse con fluidez, entre otros perfiles que se benefician de apoyos tecnológicos para comunicarse.

“La accesibilidad es un pilar fundamental en nuestra misión de brindar un servicio financiero verdaderamente inclusivo y sin barreras. La integración de Háblalo a nuestro ecosistema de atención permite que más personas puedan realizar sus gestiones de manera autónoma, segura y cómoda, sin depender de intérpretes o acompañantes y respetando sus propios tiempos de comunicación”, afirmaron desde Banco San Juan.

Por su parte, Mateo Salvatto, creador de Háblalo y fundador de Asteroid, destacó: “La inclusión no es solo un valor, es una necesidad. Nos llena de orgullo ver cómo cada vez más bancos se suman a este camino, demostrando que la tecnología puede ser una gran aliada para derribar barreras. La llegada de Hablalo a Banco San Juan es un paso más hacia un país más accesible para todos.”

¿Qué permite hacer Háblalo?

La tecnológica de Hablalo ya está presente en más de 75 países y asiste a más de 500.000 personas en todo el mundo: es 100% gratuita, está disponible en más de 20 idiomas y puede utilizarse sin necesidad de conexión a internet.

Háblalo es una aplicación que funciona como un puente de comunicación entre personas que encuentran barreras para comunicarse y quienes las atienden en comercios, servicios o instituciones.

A través de diferentes herramientas combinadas, Háblalo permite:

* Convertir voz en texto y texto en voz, facilitando el intercambio entre personas que no pueden hablar, que hablan poco o que no escuchan bien, y el personal de atención.

* Transcripción y traducción simultánea en tiempo real, lo que facilita la comunicación en distintos idiomas o cuando la velocidad del habla es una barrera.

* Uso de pictogramas y mensajes visuales, muy útiles para quienes se expresan mejor a través de imágenes o necesitan apoyos visuales para comprender.

* Frases de rápido acceso y rutas orientativas, que permiten guardar mensajes frecuentes (por ejemplo: “Quiero hacer una consulta sobre mi tarjeta”, “Necesito recuperar la clave”, etc.) y agilizar las gestiones.

* Texto predictivo adaptado a cada persona, que simplifica y acelera la escritura.

* Interfaz 100% personalizable según la necesidad de cada usuario: alto contraste, letras en mayúscula, tipografía amigable para personas con dislexia, idioma de interfaz, velocidad y forma de reproducción, entre otras opciones.

Con esta iniciativa, Banco San Juan profundiza su compromiso con la inclusión y la modernización de sus servicios.

