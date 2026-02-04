Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida

Vialidad Nacional emitió un comunicado oficial informando que, tras una decisión conjunta con la Gendarmería Nacional y el Gobierno de la Provincia de San Juan, se determinó el cierre preventivo de la Ruta Nacional 141. La medida comenzará a regir a partir de las 19:00 horas de este miércoles 4 de febrero y se mantendrá vigente hasta las 07:00 horas del jueves 5 de febrero.

Caminos rotos En San Juan, de socavones a asfalto levantado, qué rutas quedaron más destruidas tras las tormentas

Esta determinación se fundamenta en la necesidad imperiosa de preservar la seguridad vial y la integridad física de las personas. Al restringir el tránsito durante el horario nocturno, las autoridades buscan evitar riesgos potenciales que puedan afectar tanto a vehículos particulares como a unidades de transporte de carga y colectivos de larga distancia, protegiendo además la propiedad privada de los usuarios que circulan por la zona.

Desde los organismos intervinientes se solicita a la población respetar de manera estricta esta disposición para prevenir incidentes.

Asimismo, se confirmó que personal de seguridad mantendrá controles constantes en los puntos de acceso para garantizar el cumplimiento de la norma. Recomiendan a los conductores y transportistas planificar sus itinerarios fuera del horario de restricción y circular con extrema precaución una vez que se restablezca el paso.