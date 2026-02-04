miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Se sacó las ganas

¡Hasta los virales nos copian! Un mendocino llegó a San Juan y reversionó el famoso video del hotel

El creador de contenido Fabio Marengo recreó en pleno centro sanjuanino una escena que marcó época en las redes sociales. La imitación del famoso episodio del hotel generó repercusión en TikTok y despertó la nostalgia de los usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
hotel

¡Hasta los virales nos copian! En su paso por San Juan, el tiktoker y youtuber mendocino Fabio Marengo decidió recrear uno de los videos más recordados de las redes locales: el episodio del hotel ubicado en inmediaciones de avenida España y calle Mitre, en pleno centro capitalino.

Lee además
¡se pico el clasico! una sanjuanina se enfrento a un notero mendocino y defendio el vino local
Video

¡Se picó el clásico! Una sanjuanina se enfrentó a un notero mendocino y defendió el vino local
Sergio Miguel Jatuff, el mendocino atrapado este martes en el microcentro sanjuanino.
Procedimiento

Atrapan en Capital a un mendocino acusado de propinarle un hachazo en la cabeza a un hombre

Con celular en mano y un tono casi calcado al original, Marengo repitió la escena que se volvió viral años atrás. “¿Por qué está para acá, ah? ¿Que por qué está para acá filmando? El hotel es ese, no es este…”, lanzó, imitando las frases de la mujer que protagonizó en plena pandemia y quedó grabado en la memoria digital de los sanjuaninos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019148392945848620&partner=&hide_thread=false

La recreación no tardó en explotar en TikTok, donde el video acumuló cientos de “me gusta” y una catarata de comentarios. Entre risas y nostalgia, los usuarios celebraron la ocurrencia con mensajes como “No olvidemos esa joyita” y “Jajajaja, le salió igual. Grande Fabiooooo”.

Así, un clásico viral sanjuanino volvió a circular, esta vez con acento mendocino, demostrando que algunos videos no pasan de moda y siguen encontrando nuevas versiones en las redes.

Temas
Seguí leyendo

Háblalo: Tecnología inclusiva del Banco San Juan para facilitar la comunicación oral, escrita y auditiva

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.

Vialidad Nacional ordenó el cierre preventivo de la Ruta 141: los motivos de la medida

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral

Vandalizaron el homenaje a un sanjuanino fallecido en el ARA San Juan: "Mucha tristeza"

Valle Fértil: abren la preinscripción 2026 para estudiar enfermería en la UNSJ

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Qué potencia: el video filmado en las calles de Pocito que se hizo viral en las redes.
Ay, San Juan...

Qué potencia: el video de un Ford tirando a dos autos se hizo viral

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música
Exclusivo

UNSJ: qué empresa sanjuanina fue elegida para terminar la postergada Escuela de Música

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa.
Estafa

Una trabajadora sexual le robó a un hombre $800.000 por Mercado Pago, lo amenazó con un cuchillo y terminó presa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Veladero, la mina de oro ubicada en San Juan, es operada por Barrick y la china Shandong Gold, dos de las compañías golpeadas por la caída del metal en los mercados.
Mercados internacionales

La caída del oro y el "viernes negro" afectó al sector minero y golpeó a Veladero

Gentileza de MDZ
En Mendoza

Entre 5 y 50 años de cárcel podría recibir el ex juez Walter Bento, condenado por una sanjuanina

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.
Nutrición

¿Se puede retrasar el envejecimiento de la piel? Flor Peláez, nutricionista sanjuanina, da a conocer lo que no debe faltar para lograrlo.

Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de El Mini de Duro de Domar
Deceso

Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de "El Mini" de Duro de Domar