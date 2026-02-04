¡Hasta los virales nos copian! Un mendocino llegó a San Juan y reversionó el famoso video del hotel

¡Hasta los virales nos copian! En su paso por San Juan , el tiktoker y youtuber mendocino Fabio Marengo decidió recrear uno de los videos más recordados de las redes locales: el episodio del hotel ubicado en inmediaciones de avenida España y calle Mitre, en pleno centro capitalino.

Con celular en mano y un tono casi calcado al original, Marengo repitió la escena que se volvió viral años atrás. “¿Por qué está para acá, ah? ¿Que por qué está para acá filmando? El hotel es ese, no es este…”, lanzó, imitando las frases de la mujer que protagonizó en plena pandemia y quedó grabado en la memoria digital de los sanjuaninos.

Un mendocino llegó a San Juan, se sacó las ganas y reversionó el famoso video del hotel



Video gentileza: TikTok fabiomarengook

La recreación no tardó en explotar en TikTok, donde el video acumuló cientos de “me gusta” y una catarata de comentarios. Entre risas y nostalgia, los usuarios celebraron la ocurrencia con mensajes como “No olvidemos esa joyita” y “Jajajaja, le salió igual. Grande Fabiooooo”.

Así, un clásico viral sanjuanino volvió a circular, esta vez con acento mendocino, demostrando que algunos videos no pasan de moda y siguen encontrando nuevas versiones en las redes.