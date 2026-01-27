Los reyes de la desconexión: qué signos viven mejor las vacaciones

Para algunos, las vacaciones son un descanso necesario; para otros, son el estado natural del ser. En el vasto universo del zodiaco, existen tres signos que no solo disfrutan del tiempo libre, sino que lo elevan a una categoría de arte.

Ya sea por su necesidad de aventura, su amor por el lujo o su curiosidad insaciable, estos son los signos que mejor saben sacarle el jugo al verano (o al invierno).

1. Sagitario: el trotamundos incansable

No es sorpresa que el centauro lidere la lista. Para Sagitario, la vida es una expedición constante. No ven las vacaciones como un paréntesis, sino como el momento donde realmente comienzan a vivir.

Su estilo: El turismo de aventura. Los verás escalando un volcán o perdiéndose en un pueblo recóndito sin señal de GPS.

Por qué disfrutan tanto: Su regente, Júpiter, los empuja a la expansión. Aprender una nueva cultura o probar un plato exótico les da una dosis de dopamina que ningún otro signo iguala.

2. Leo: el buscador de experiencias VIP

Si Leo se va de vacaciones, el mundo tiene que enterarse (y tiene que ser espectacular). Este signo de fuego no busca solo descanso, busca celebración.

Su estilo: Hoteles con encanto, cenas frente al mar y lugares donde la estética sea impecable.

Por qué disfrutan tanto: Las vacaciones son el escenario perfecto para que Leo se sienta el protagonista de su propia película. Disfrutan del placer sensorial y de la libertad de no tener jefes que les digan qué hacer.

3. Piscis: el maestro de la desconexión

A diferencia de los anteriores, Piscis no necesita adrenalina, necesita evasión. Son los que más disfrutan las vacaciones porque son los que más logran "apagar" la mente y conectar con el entorno.