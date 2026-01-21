miércoles 21 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Los dueños del buen gusto: los 3 signos con la estética más refinada

Mientras algunos priorizan la funcionalidad o la extravagancia, existen tres signos que poseen un "ojo clínico" natural para el diseño y el equilibrio visual.

Por Mario Godoy
Hay signos que destacan por su buen gusto a la hora de combinar espacios a nivel estético.

Hay signos que destacan por su buen gusto a la hora de combinar espacios a nivel estético.

En el universo de la astrología, no todos los signos perciben la belleza de la misma manera. Mientras algunos priorizan la funcionalidad o la extravagancia, existen tres integrantes del zodiaco que son dueños de un "ojo clínico" natural para el diseño, la moda y el equilibrio visual.

Lee además
Hay signos que tienen una conexión especial con las plantas.
Lo dicen los astros

El magnetismo verde: los 3 signos que dominan el arte de la jardinería con pasión
Hay signos que son ideales para enconrtar excusas de brindis.
Lo dicen los astros

Los "reyes de copa": los 3 signos que siempre encuentran un motivo para brindar

Ya sea por la influencia de sus planetas regentes o por su elemento, estos signos no solo siguen tendencias: ellos las definen. A continuación, desglosamos quiénes son los arquitectos del estilo en el horóscopo.

1. Tauro: el Hedonista de la materia

Regido por Venus, el planeta de la belleza y el placer, Tauro encabeza la lista. Su sentido estético está profundamente ligado a lo sensorial. Para un Tauro, algo no solo debe verse bien, debe sentirse bien al tacto.

  • Su estilo: Calidad sobre cantidad. Prefieren fibras naturales como el lino o la seda y muebles de madera maciza.

  • La clave: La atemporalidad. Un Tauro rara vez comprará algo "desechable"; su buen gusto se basa en piezas que envejecen con elegancia.

  • En el hogar: Espacios orgánicos, paletas de colores tierra y una iluminación cálida que invita al confort absoluto.

2. Libra: el maestro del equilibrio

Si Tauro es la belleza táctil, Libra es la belleza visual y simétrica. También regido por Venus, este signo de aire busca la armonía en todas sus formas. Tienen una habilidad innata para combinar elementos que, a priori, parecerían opuestos.

  • Su estilo: Sofisticación pulida. Libra es el signo que sabe exactamente qué accesorio añadir para elevar un atuendo básico a uno de pasarela.

  • La clave: La proporción. Detestan lo recargado o lo "ruidoso" visualmente.

  • En el hogar: Ambientes equilibrados donde el arte contemporáneo convive con detalles clásicos. Su estética suele ser ligera, aireada y muy instagrameable.

3. Virgo: el perfeccionista del detalle

A diferencia de los anteriores, el buen gusto de Virgo no nace del romance, sino de la precisión. Su elemento tierra, combinado con la regencia intelectual de Mercurio, los convierte en los curadores del minimalismo más exquisito.

  • Su estilo: El Quiet Luxury (Lujo silencioso). Ropa perfectamente entallada, sin logotipos llamativos, donde el corte y la costura son los protagonistas.

  • La clave: La pulcritud. Para Virgo, la estética es sinónimo de orden y limpieza visual.

  • En el hogar: Espacios funcionales pero sumamente estéticos. Menos es más, siempre y cuando ese "poco" sea de una ejecución impecable.

Temas
Seguí leyendo

Resistencia de acero: los 3 signos que mejor desafían al cansancio

Buscadores de adrenalina: los 3 signos que dominan el turismo aventura

Té conté: los 3 signos que no pueden vivir sin sus infusiones

Los amantes del volante: ¿cuáles son los tres signos que más disfrutan de manejar en la ruta?

Espíritu explorador: conocé los 3 signos que no pueden vivir sin una excursión

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito
Oficial

Claudia Patricia Ventrice, la ciclista que murió en el choque en Pocito

Una mujer falleció tras ser embestida por un camión en Pocito.
Este martes

Tragedia en Pocito: una ciclista murió al ser embestida por un camión

Las tormentas que hicieron que el actual sea uno de los veranos más lluviosos en San Juan, se registraron de manera aislada en toda la provincia.
Clima

Hay alerta amarilla para este miércoles en San Juan: granizo y actividad eléctrica

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero
Crece el escándalo

Aluvión de reclamos por las presuntas estafas con la venta de motos: hay programadas hasta 12 entrevistas diarias hasta febrero

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

Te Puede Interesar

San Juan ocupa el cuarto lugar de las provincias más caras a la hora de hacer la compra mensual en los supermercados.
Provincia por provincia

Ranking nacional del changuito: qué lugar ocupa San Juan en el monto de la compra mensual del supermercado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos
Catarata de denuncias

Tres nombres y una fuerte sospecha: el misterio por los responsables detrás de la presunta estafa con venta de motos

La pileta de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión video
Informe

La "pileta" de la muerte: cómo es el tramo del canal Benavídez que se convirtió en una peligrosa diversión

Captura del hermoso video del paisaje iglesiano que se hizo viral en las redes.
Video

"Libertad", el hermoso momento captado por un fotógrafo de Iglesia entre las montañas

En detalle, el avance de obra en tres escuelas de Jáchal.
Educación

Tres escuelas del norte sanjuanino, ampliadas y modernizadas: cómo van las obras