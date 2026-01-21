Los dueños del buen gusto: los 3 signos con la estética más refinada

Hay signos que destacan por su buen gusto a la hora de combinar espacios a nivel estético.

En el universo de la astrología, no todos los signos perciben la belleza de la misma manera. Mientras algunos priorizan la funcionalidad o la extravagancia, existen tres integrantes del zodiaco que son dueños de un "ojo clínico" natural para el diseño, la moda y el equilibrio visual.

Ya sea por la influencia de sus planetas regentes o por su elemento, estos signos no solo siguen tendencias: ellos las definen. A continuación, desglosamos quiénes son los arquitectos del estilo en el horóscopo.

1. Tauro: el Hedonista de la materia

Regido por Venus, el planeta de la belleza y el placer, Tauro encabeza la lista. Su sentido estético está profundamente ligado a lo sensorial. Para un Tauro, algo no solo debe verse bien, debe sentirse bien al tacto.

Su estilo: Calidad sobre cantidad. Prefieren fibras naturales como el lino o la seda y muebles de madera maciza.

La clave: La atemporalidad . Un Tauro rara vez comprará algo "desechable"; su buen gusto se basa en piezas que envejecen con elegancia.

En el hogar: Espacios orgánicos, paletas de colores tierra y una iluminación cálida que invita al confort absoluto.

2. Libra: el maestro del equilibrio

Si Tauro es la belleza táctil, Libra es la belleza visual y simétrica. También regido por Venus, este signo de aire busca la armonía en todas sus formas. Tienen una habilidad innata para combinar elementos que, a priori, parecerían opuestos.

Su estilo: Sofisticación pulida. Libra es el signo que sabe exactamente qué accesorio añadir para elevar un atuendo básico a uno de pasarela.

La clave: La proporción . Detestan lo recargado o lo "ruidoso" visualmente.

En el hogar: Ambientes equilibrados donde el arte contemporáneo convive con detalles clásicos. Su estética suele ser ligera, aireada y muy instagrameable.

3. Virgo: el perfeccionista del detalle

A diferencia de los anteriores, el buen gusto de Virgo no nace del romance, sino de la precisión. Su elemento tierra, combinado con la regencia intelectual de Mercurio, los convierte en los curadores del minimalismo más exquisito.