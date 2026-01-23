viernes 23 de enero 2026

Lo dicen los astros

El peso del adiós: ¿cuáles son los 3 signos que más sufren las despedidas?

Mientras algunos signos del zodiaco ven en el "adiós" una oportunidad de renovación, para otros representa un proceso de duelo lento y profundo

Por Mario Godoy
Hay signos que viven las despedidas con más intensidad.

Hay signos que viven las despedidas con más intensidad.

El cierre de un ciclo, una mudanza o el fin de una relación no impacta a todos por igual. Mientras algunos signos del zodiaco ven en el "adiós" una oportunidad de renovación, para otros representa un proceso de duelo lento y profundo. Según expertos en astrología, la sensibilidad emocional y la tendencia al apego sitúan a tres signos en el podio de los que más sienten las despedidas.

1. Cáncer: el guardián de los recuerdos

Para el primer signo de Agua, una despedida no es solo un evento físico, sino emocional. Regido por la Luna, Cáncer tiene una memoria emocional prodigiosa. Despedirse de alguien o de un lugar implica desprenderse de una parte de su propia identidad.

  • Por qué sufren: Tienden a crear lazos de "familia" con amigos y colegas. Para un Cáncer, soltar significa perder la seguridad del nido.

  • Su proceso: Suelen guardar objetos, fotos o mensajes para revivir el vínculo mucho después de que la persona se haya ido.

2. Escorpio: la intensidad de la pérdida

Aunque a menudo muestran una coraza de hierro, Escorpio es un signo de una profundidad emocional incalculable. Al ser un signo fijo, no le gustan los cambios abruptos ni las transiciones superficiales.

  • Por qué sufren: Para Escorpio, los vínculos son "todo o nada". Una despedida se siente como una traición al compromiso o una muerte simbólica.

  • Su proceso: No suelen demostrar el dolor en público, pero viven la despedida como una transformación interna dolorosa que los obliga a regenerarse por completo.

3. Piscis: la melancolía del alma

Piscis vive en un estado de conexión constante con los demás. Al ser el último signo del zodiaco, lleva consigo la energía de todos los anteriores, lo que lo hace extremadamente susceptible a la energía de la pérdida.

  • Por qué sufren: Tienen dificultades para poner límites entre sus sentimientos y los de los demás. Sienten el vacío de la ausencia de manera física y espiritual.

  • Su proceso: Pueden idealizar lo que se fue, perdiéndose en la nostalgia y el "qué hubiera pasado si...". Su duelo suele ser poético y solitario.

Conmoción en San Juan por la muerte de una empresaria de renombre
Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín
Así aparecieron los hermanitos que eran intensamente buscados en San Juan
El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan
Habló la tía a cargo de los niños que estaban desaparecidos: Le metieron una cachetada y lo subieron al remis
Confirmado: empujaron al adolescente ahogado en el canal Benavídez y la causa pasó al fuero de menores
El video del momento posterior a la pelea y ataque a un joven de 19 años durante la Misa de Omega.
Vista de parte del camino que conduce al proyecto de cobre Vicuña, fruto de la unión entre Josemaría y Filo del Sol.
Antes y después del granizo en una plantación de porotos en Iglesia.  Personal técnico y municipal inició desde temprano los relevamientos en las zonas rurales afectadas.
El viaje de la muerte en El Tambolar, contado por sus protagonistas: a 40 años de la tragedia que marcó un antes y después en San Juan
