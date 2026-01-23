El peso del adiós: ¿cuáles son los 3 signos que más sufren las despedidas?

Hay signos que viven las despedidas con más intensidad.

El cierre de un ciclo, una mudanza o el fin de una relación no impacta a todos por igual. Mientras algunos signos del zodiaco ven en el "adiós" una oportunidad de renovación, para otros representa un proceso de duelo lento y profundo. Según expertos en astrología, la sensibilidad emocional y la tendencia al apego sitúan a tres signos en el podio de los que más sienten las despedidas.

Lo dicen los astros Los dueños del buen gusto: los 3 signos con la estética más refinada

Lo dicen los astros Los "favoritos" del laburo: los 3 signos que todos quieren como compañeros de trabajo

Para el primer signo de Agua, una despedida no es solo un evento físico, sino emocional. Regido por la Luna , Cáncer tiene una memoria emocional prodigiosa. Despedirse de alguien o de un lugar implica desprenderse de una parte de su propia identidad.

Por qué sufren: Tienden a crear lazos de "familia" con amigos y colegas. Para un Cáncer, soltar significa perder la seguridad del nido.

Su proceso: Suelen guardar objetos, fotos o mensajes para revivir el vínculo mucho después de que la persona se haya ido.

2. Escorpio: la intensidad de la pérdida

Aunque a menudo muestran una coraza de hierro, Escorpio es un signo de una profundidad emocional incalculable. Al ser un signo fijo, no le gustan los cambios abruptos ni las transiciones superficiales.

Por qué sufren: Para Escorpio, los vínculos son "todo o nada". Una despedida se siente como una traición al compromiso o una muerte simbólica.

Su proceso: No suelen demostrar el dolor en público, pero viven la despedida como una transformación interna dolorosa que los obliga a regenerarse por completo.

3. Piscis: la melancolía del alma

Piscis vive en un estado de conexión constante con los demás. Al ser el último signo del zodiaco, lleva consigo la energía de todos los anteriores, lo que lo hace extremadamente susceptible a la energía de la pérdida.