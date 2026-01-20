martes 20 de enero 2026

Lo dicen los astros

El magnetismo verde: los 3 signos que dominan el arte de la jardinería con pasión

Mientras algunos signos se enfocan en la técnica, hay otros que logran que la naturaleza prospere a través de la fuerza de su personalidad y su instinto.

Por Mario Godoy
Hay signos que tienen una conexión especial con las plantas.

En el mundo de la botánica, no todo es paciencia y orden. A veces, las plantas responden a algo mucho más profundo: la intensidad emocional y el carisma. Mientras algunos se enfocan en la técnica, hay signos que logran que la naturaleza prospere a través de la fuerza de su personalidad y su instinto de transformación.

Tras analizar las energías elementales, estos son los tres signos que, por su naturaleza protectora y magnética, logran una conexión inquebrantable con sus selvas personales.

1. Cáncer: El protector del refugio

Cáncer se mantiene en el podio por su capacidad única de "maternar" a todo ser vivo. Para este signo, una planta no es un objeto decorativo, es un miembro de la familia que requiere refugio y nutrición constante.

  • Su conexión: Es puramente intuitiva. Cáncer sabe cuándo una planta necesita más luz o un cambio de maceta simplemente por la "vibra" que emite el ambiente.

  • El resultado: Sus hogares suelen ser santuarios verdes donde las plantas crecen de manera exuberante, sintiéndose protegidas del mundo exterior.

2. Leo: El sol que las hace brillar

Leo entra en esta lista por una razón vital: es el signo regido por el Sol. Las plantas, que dependen de la energía solar para la fotosíntesis, encuentran en la vitalidad de Leo un motor de crecimiento asombroso.

  • Su superpoder: La vitalidad. Leo no tiene plantas "discretas"; prefiere especies majestuosas y llamativas. Su orgullo hace que se esmere para que su jardín sea el más impresionante, dándoles una atención llena de energía y calidez.

  • Relación con la planta: Es una simbiosis de belleza. Leo brilla y sus plantas brillan con él.

  • Planta ideal: El Girasol, las Palmeras de interior o la Monstera Deliciosa.

3. Escorpio: El maestro de la regeneración

Escorpio posee una conexión mística con los ciclos de la vida y la muerte. Es el signo que puede rescatar una planta marchita que todos daban por muerta y devolverle una fuerza envidiable.

  • Su superpoder: La resiliencia. A Escorpio le fascinan las plantas con personalidad, aquellas que son resistentes o incluso un poco peligrosas (con espinas o exóticas).

  • Relación con la planta: Es una conexión profunda y silenciosa. Entienden los procesos de transformación de la tierra y no les temen a las especies difíciles o "oscuras".

  • Planta ideal: Cactus, Plantas Carnívoras o la Sansevieria (Lengua de suegra).

