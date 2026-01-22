jueves 22 de enero 2026

Lo dicen los astros

Los "favoritos" del laburo: los 3 signos que todos quieren como compañeros de trabajo

Existen tres signos que destacan por su empatía, proactividad y ese "don de gentes" que los convierte en los compañeros más valorados

Por Mario Godoy
Hay signos que son ideales para compartir ambientes laborales.

En el ecosistema laboral, el talento técnico es fundamental, pero el clima humano es lo que realmente define el éxito de un proyecto. Todos hemos tenido ese compañero que hace que los lunes pesen menos o que tiene el carisma necesario para motivar a todo el departamento.

Según los expertos en astrología organizacional, existen tres signos que destacan por su empatía, proactividad y ese "don de gentes" que los convierte en los colegas más valorados. ¿Está el tuyo en la lista?

1. Libra: el mediador diplomático

Si hay una palabra que define a Libra en el trabajo es equilibrio. Regidos por Venus, los librianos son los arquitectos de la armonía en el escritorio.

  • ¿Por qué es genial trabajar con ellos? Odian el conflicto innecesario. Si hay tensión en el equipo, Libra será quien encuentre el punto medio. Su capacidad para escuchar todas las voces hace que nadie se sienta excluido.

  • Su superpoder: Saben comunicar críticas constructivas con una diplomacia impecable, evitando que los roces personales arruinen el flujo de trabajo.

2. Sagitario: el motor del optimismo

Trabajar con un Sagitario es tener una inyección de energía constante. Su visión expansiva ayuda al equipo a no estancarse en los problemas pequeños y mirar siempre hacia adelante.

  • ¿Por qué es genial trabajar con ellos? Tienen un sentido del humor único que rompe el hielo en los momentos de mayor estrés. Son generosos: no compiten de forma negativa, sino que impulsan a los demás a crecer y aprender cosas nuevas.

  • Su superpoder: La resiliencia. Ante un proyecto que sale mal, Sagitario no se lamenta; propone una nueva ruta y motiva al resto a intentarlo de nuevo con alegría.

3. Leo: el líder generoso

A diferencia de lo que muchos creen, Leo no solo quiere brillar solo; es el signo que más empuja hacia arriba a sus compañeros. Es el "capitán" que todos quieren tener.

  • ¿Por qué es genial trabajar con ellos? Su seguridad es contagiosa. Cuando el equipo tiene miedo de presentar una idea, Leo se pone al frente y la defiende con uñas y dientes. Además, son sumamente leales y siempre reconocen el mérito ajeno frente a los jefes.

  • Su superpoder: La motivación. Leo tiene el don de detectar el talento oculto de sus colegas y alentarlos a explotarlo, convirtiéndose en un mentor natural que llena de confianza el ambiente.

