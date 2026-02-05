jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En dos operativos

Secretos que esconde San Juan: realizaron nuevos hallazgos arqueológicos en la Cordillera

Por un lado, gendarmes encontraron petroglifos cerca de Jáchal. Por otra, utensilios de la cultura Huarpe y Diaguita en Iglesia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En la localidad Las Flores, en Iglesia, los uniformados constataron la presencia de pinturas rupestres o petroglifos.

En la localidad Las Flores, en Iglesia, los uniformados constataron la presencia de pinturas rupestres o petroglifos.

La Cordillera sanjuanina volvió a revelar parte de sus secretos del pasado milenario. En el marco de distintos operativos de control y patrullaje, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron nuevos hallazgos arqueológicos en el norte de la provincia, que dan cuenta de la presencia y el legado de pueblos originarios que habitaron la región.

Lee además
Los secretos de la vasija ancestral hallada en Calingasta.
Arqueología

Vasija ancestral hallada en Calingasta: qué se sabe hasta ahora y el detalle que sorprende a los especialistas
La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Cruce por importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"

El primer descubrimiento se produjo en la localidad de Las Flores, departamento Iglesia, cuando personal de la Sección “Las Flores”, dependiente del Escuadrón 25 “Jáchal”, realizaba una patrulla pedestre por sectores aledaños a la Ruta Nacional N°150, en cercanías del Grupo “Guardia Vieja”. Durante el recorrido, los uniformados constataron la presencia de pinturas rupestres o petroglifos, manifestaciones artísticas pertenecientes a una cultura prehispánica que habitó la zona.

image

Ante el hallazgo, los gendarmes dieron inmediato aviso al Área Técnica Arqueológica de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, desde donde se impartieron instrucciones para realizar la georreferenciación del sitio, paso clave para su posterior relevamiento y registro oficial, con el objetivo de garantizar su protección.

En un segundo operativo, integrantes del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 25 “Jáchal”, junto a personal de la Sección “Angualasto”, realizaban una patrulla motorizada y pedestre en esa localidad cuando detectaron otros vestigios de gran valor histórico: una conana, recipiente de piedra utilizado para moler alimentos, y dos piedras morteros con sus respectivas manos, elementos atribuidos a las culturas Huarpe y Diaguita, pueblos originarios que habitaron la región cordillerana.

image

Al igual que en el primer caso, se notificó a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, que dispuso la medición y georreferenciación precisa de los objetos, a fin de avanzar con el relevamiento técnico correspondiente y asegurar la preservación de estos bienes arqueológicos.

Temas
Seguí leyendo

Alerta en Zonda por el avistamiento de un puma: búsqueda e incertidumbre entre los vecinos

Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado

Lanzaron una colecta de sangre para fortalecer los bancos de San Juan

Washington: El canciller argentino se refirió a las inversiones mineras en San Juan y Catamarca por 14.000 millones de dólares

En San Juan, se viene la IA a las aulas: los ejes del plan educativo 2026

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Distintas opciones de alojamiento y precios para pasar unos días disfrutando el verano en Pedernal, Sarmiento. video
Tiempo de Verano en SJ

Pedernal, entre cabañas y domos: sus alojamientos y precios

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Cruce por importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"

Por Elizabeth Pérez
En Zonda los vecinos aseguran haber visto un puma cerca de la zona urbana (foto ilustrativa).
Consternación

Alerta en Zonda por el avistamiento de un puma: búsqueda e incertidumbre entre los vecinos

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

El boleto escolar gratuito volverá a funcionar el 18 de febrero. 
Atención

Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson
Triste noticia

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson