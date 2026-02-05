Secretos que esconde San Juan: realizaron nuevos hallazgos arqueológicos en la Cordillera

En la localidad Las Flores, en Iglesia, los uniformados constataron la presencia de pinturas rupestres o petroglifos.

La Cordillera sanjuanina volvió a revelar parte de sus secretos del pasado milenario. En el marco de distintos operativos de control y patrullaje, efectivos de Gendarmería Nacional realizaron nuevos hallazgos arqueológicos en el norte de la provincia, que dan cuenta de la presencia y el legado de pueblos originarios que habitaron la región.

El primer descubrimiento se produjo en la localidad de Las Flores, departamento Iglesia, cuando personal de la Sección “Las Flores”, dependiente del Escuadrón 25 “Jáchal”, realizaba una patrulla pedestre por sectores aledaños a la Ruta Nacional N°150, en cercanías del Grupo “Guardia Vieja”. Durante el recorrido, los uniformados constataron la presencia de pinturas rupestres o petroglifos, manifestaciones artísticas pertenecientes a una cultura prehispánica que habitó la zona.

image

Ante el hallazgo, los gendarmes dieron inmediato aviso al Área Técnica Arqueológica de la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia, desde donde se impartieron instrucciones para realizar la georreferenciación del sitio, paso clave para su posterior relevamiento y registro oficial, con el objetivo de garantizar su protección.

En un segundo operativo, integrantes del Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM) del Escuadrón 25 “Jáchal”, junto a personal de la Sección “Angualasto”, realizaban una patrulla motorizada y pedestre en esa localidad cuando detectaron otros vestigios de gran valor histórico: una conana, recipiente de piedra utilizado para moler alimentos, y dos piedras morteros con sus respectivas manos, elementos atribuidos a las culturas Huarpe y Diaguita, pueblos originarios que habitaron la región cordillerana.

image

Al igual que en el primer caso, se notificó a la Dirección de Patrimonio Cultural de San Juan, que dispuso la medición y georreferenciación precisa de los objetos, a fin de avanzar con el relevamiento técnico correspondiente y asegurar la preservación de estos bienes arqueológicos.