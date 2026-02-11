Chocó contra un árbol tras intentar hacer un "willy" en el Parque Latinoamericano: la moto quedó destruida

Imagen ilustrativa.

Un adolescente sufrió un accidente en el Parque Latino mientras participaba de maniobras peligrosas con amigos. Según relataron testigos, el joven intentó levantar la rueda delantera de su motocicleta en un “willy” durante una picada, pero perdió el control y terminó incrustándose contra una mora en la zona.

El impacto destrozó la moto, aunque afortunadamente el conductor no sufrió heridas graves y permanece fuera de peligro. Este hecho generó preocupación entre los vecinos, que remarcaron la reiteración de este tipo de conductas imprudentes, sobre todo en horarios nocturnos.

Ante la situación, los residentes del área reclamaron mayor presencia de controles y medidas de seguridad para prevenir accidentes más serios y proteger tanto a los jóvenes como al entorno del parque.

Temas Parque Latinoamericano