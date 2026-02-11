miércoles 11 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

El primer hecho se produjo el sábado por la noche y en esa ocasión robaron artefactos electrónicos y alhajas. El lunes a la madrugada volvieron a entrar y se llevaron ropa y herramientas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los ladrones se ensañaron contra la vivienda de una empleada judicial a la que ya habían robado el sábado último en Marquesado. A menos de 48 horas de ese golpe delictivo, en el que se llevaron artefactos electrónicos y alhajas, los delincuentes regresaron a la misma propiedad, rompieron una ventana y sustrajeron prendas de vestir y herramientas, revelaron fuentes policiales.

Lee además
El robo ocurrió en este conocido local gastronómico.
Escruche de madrugada

Golpe delictivo contra una conocida casa de comidas de avenida Libertador
le desvalijaron la casa a una empleada de la justicia en rivadavia
Investigación

Le desvalijaron la casa a una empleada de la Justicia en Rivadavia

El primer hecho fue relatado por TIEMPO DE SAN JUAN el lunes último, pese a la reserva oficial. En esa publicación se detalló que el robo ocurrió el sábado por la noche en el domicilio de la empleada judicial Claudia Vila, integrante del equipo de la UFI Delitos contra la Propiedad, la misma unidad del Poder Judicial que investiga los robos.

De acuerdo con fuentes del caso, la vivienda está ubicada en Marquesado, Rivadavia, y los ladrones aprovecharon que la funcionaria y su familia no se encontraban en el lugar. Forzaron uno de los accesos, revisaron todo y robaron dos televisores, una notebook, una tablet, ropa y alhajas de oro, confirmaron las fuentes.

Ese mismo lunes por la mañana, mientras este medio daba a conocer el caso, la funcionaria denunciaba un segundo robo en la misma propiedad. Fuentes judiciales indicaron que Vila relató que, tras el primer ataque, pasó todo el domingo ordenando y asegurando la casa. Sin embargo, cerca de la medianoche decidió retirarse porque sintió temor de pasar la noche allí.

Lo cierto es que la empleada judicial regresó el lunes al mediodía y se encontró con un nuevo hecho delictivo. Constató que los ladrones habían vuelto durante la noche, rompieron las rejas de una ventana e ingresaron nuevamente a la vivienda. En este segundo ataque se llevaron más prendas de vestir y varias cajas con herramientas, entre otros elementos, revelaron las fuentes.

Temas
Seguí leyendo

Robaron los $2.000.000 que maestras y niños del ENI N° 78 habían reunido en una velada escolar

Sustrajeron un auto a metros de una concesionaria de Capital y una cámara captó la escena

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Detienen en El Encón a un sanjuanino por circular con un carnet trucho

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando

Un changarín va a juicio por los supuestos abusos a su expareja y su hijastra en Pocito, y puede purgar 13 años de cárcel

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el dramatico relato de la familia de gitanos que perdio todo en un voraz incendio: de milagro estan vivos
Siniestro

El dramático relato de la familia de gitanos que perdió todo en un voraz incendio: "De milagro están vivos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Mi gran guerrero: el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación
Dolor en las redes

"Mi gran guerrero": el conmovedor mensaje de la madre del bebé que falleció en el Barrio La Estación

El periodista agradeció a la Policía (foto ilustrativa).
Testimonio

Entre sirenas y corridas: la noche de terror de un periodista sanjuanino para salvar a su pequeña hija

La Circunvalación de San Juan fue un desierto hasta que en 2005 el entonces gobernador José Luis Gioja la parquizó. Desde entonces requiere de un importante mantenimiento. 
Atención

Alerta en la Circunvalación: detectan un socavón y piden extremar la precaución al circular

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Compradores revisan un fardo de ropa importada que se vende por kilo en galpones de Mendoza, una modalidad que genera alerta en el comercio de San Juan.
Polémica en puerta

Ropa importada en fardos: alerta en el comercio sanjuanino por un negocio que crece en Mendoza

Te Puede Interesar

El caso es investigado por personal de UFI ANIVI.
UFI ANIVI

Investigan abusos a una menor en la provincia: la madre obligaba a su hija a tener relaciones con su pareja

Por Redacción Tiempo de San Juan
Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado
Ensañamiento

Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN
Oficial

Villa vs Savoca: las dos listas que jugarán en las elecciones de UPCN

Poder Judicial de San Juan.
Tribunales

Todos los nombres de los nuevos designados en el Poder Judicial de San Juan

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando
Buena noticia

Milagro en Pocito: una policía le salvó la vida a una beba que se estaba ahogando