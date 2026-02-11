Robaron por segunda vez, en menos de 48 horas, en la casa de una empleada judicial en Marquesado

Los ladrones se ensañaron contra la vivienda de una empleada judicial a la que ya habían robado el sábado último en Marquesado. A menos de 48 horas de ese golpe delictivo, en el que se llevaron artefactos electrónicos y alhajas, los delincuentes regresaron a la misma propiedad, rompieron una ventana y sustrajeron prendas de vestir y herramientas, revelaron fuentes policiales.

El primer hecho fue relatado por TIEMPO DE SAN JUAN el lunes último, pese a la reserva oficial. En esa publicación se detalló q ue el robo ocurrió el sábado por la noche en el domicilio de la empleada judicial Claudia Vila , integrante del equipo de la UFI Delitos contra la Propiedad, la misma unidad del Poder Judicial que investiga los robos.

De acuerdo con fuentes del caso, la vivienda está ubicada en Marquesado, Rivadavia, y los ladrones aprovecharon que la funcionaria y su familia no se encontraban en el lugar. Forzaron uno de los accesos, revisaron todo y robaron dos televisores, una notebook, una tablet, ropa y alhajas de oro, confirmaron las fuentes.

Ese mismo lunes por la mañana, mientras este medio daba a conocer el caso, la funcionaria denunciaba un segundo robo en la misma propiedad. Fuentes judiciales indicaron que Vila relató que, tras el primer ataque, pasó todo el domingo ordenando y asegurando la casa. Sin embargo, cerca de la medianoche decidió retirarse porque sintió temor de pasar la noche allí.

Lo cierto es que la empleada judicial regresó el lunes al mediodía y se encontró con un nuevo hecho delictivo. Constató que los ladrones habían vuelto durante la noche, rompieron las rejas de una ventana e ingresaron nuevamente a la vivienda. En este segundo ataque se llevaron más prendas de vestir y varias cajas con herramientas, entre otros elementos, revelaron las fuentes.