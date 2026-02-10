Desamparados y un cambio histórico: probó con éxito sus nuevas luces LED en el Serpentario

En una jornada que quedará grabada en la memoria del pueblo puyutano, el estadio de Sportivo Desamparados fue testigo de un hito histórico al realizarse con éxito la primera prueba de funcionamiento de una de las cuatro nuevas torres de iluminación. Por primera vez en su historia, el club contará con un sistema lumínico de vanguardia con tecnología LED de excelentísima calidad, potencia y eficacia, marcando un verdadero antes y un después para la institución.

Martín Sassul, presidente de la institución, destacó que la obra no solo representa un salto de calidad en infraestructura deportiva, sino que también tiene un fuerte impacto ecológico y económico.

Detalló que, gracias a la nueva tecnología, el club reducirá el gasto energético en un 60%, contribuyendo al desarrollo sustentable de la institución. Desde la dirigencia agradecieron al Gobernador de la Provincia de San Juan, Marcelo Orrego, por colaborar con el crecimiento del club.

Sassul confirmó que en los próximos días se culminará la obra total, dejando las cuatro torres completamente equipadas. Con esto, el estadio quedará listo para albergar partidos nocturnos, permitiendo que todos los puyutanos disfruten de su equipo bajo las luces en las calurosas noches del verano sanjuanino.

Cabe destacar que el flamante sistema está compuesto por proyectores modulares de alta eficiencia y potencia, con una capacidad de hasta 210.000 lúmenes, lo que garantiza una iluminación óptima para partidos nocturnos. La tecnología utilizada incluye LEDs Philips Zeus 1500 (100–277 Vca), con ópticas de alta transparencia y una estructura de aluminio de alta calidad, pensada para una correcta disipación del calor y un mejor rendimiento general.

Otro de los puntos sobresalientes es la vida útil superior a las 100.000 horas, un dato que refleja la durabilidad y el carácter sustentable de la obra, concebida como una inversión a largo plazo para la institución.

Desde el club destacaron la importancia de este avance con un mensaje contundente: "Un paso más hacia un estadio moderno y a la altura de su historia". La frase resume el objetivo de Sportivo Desamparados, que sigue apostando al crecimiento integral y a mejorar las condiciones para el plantel, el público y las competencias oficiales.