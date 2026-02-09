lunes 9 de febrero 2026

Impacto

Ni Magis TV ni Xuper TV: eliminan canales argentinos tras el acuerdo antipiratería de Argentina y Estados Unidos

Las plataformas ilegales más utilizadas borraron las señales locales de sus grillas. El “recorte” responde a un endurecimiento de los controles de propiedad intelectual pactado con Estados Unidos.

Por Agencia NA
image

Usuarios de las aplicaciones no oficiales más populares, como Magis TV, su sucesora Xuper TV y TV Latino, reportaron en las últimas horas la desaparición masiva de los canales de televisión argentinos de sus grillas de programación.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no se trató de una falla técnica, sino de una "reacción defensiva" ante un clima de mayor rigurosidad legal. Las plataformas optaron por eliminar las señales locales para reducir su exposición ante posibles denuncias y bloqueos judiciales.

El pacto Milei-Trump

El trasfondo de esta "limpieza de grillas" podría ser el reciente entendimiento entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump para endurecer la protección de los derechos de autor.

  • El acuerdo: Apunta a que Argentina adopte mecanismos eficaces y con capacidad de disuasión para combatir la piratería audiovisual, tanto en el plano civil como en el penal.
  • La negociación: Estados Unidos habría logrado incorporar más de cien reclamos vinculados a propiedad intelectual en la agenda bilateral.

Fútbol y controles físicos

El cambio de época no se limitará al streaming. Se prevé que durante 2026 se acelere el cierre de páginas de "visualización gratuita" de los partidos de la Primera División del fútbol argentino.

Además, el compromiso incluye reforzar los controles sobre mercadería falsificada (decodificadores y productos apócrifos) en fronteras y mercados informales.

El allanamiento se dio en el Centro Cívico de San Juan.
Revuelo

Allanamiento en el Centro Cívico: investigan firmas apócrifas en expedientes de obras en un antiguo pleito entre privados

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel
Tribunales

Arquitecto sanjuanino estafó por más de $100.000.000: prometía obras, no hacía nada y evitó la cárcel

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes
Avances

Ruta 40 Sur: en la histórica metamorfosis, se vienen los puentes

Agresión a tiros en Rawson. A la izquierda Serrano, el autor del disparo huyendo tras el ataque y ahora prófugo. Al centro, Cabanay el condenado con cárcel. A la derecha, Serrano disparando.
Impactante video

Le dispararon en la parada del colectivo en Rawson: hay un condenado y un prófugo intensamente buscado

La gente se está acostumbrando poco a poco a concurrir al Parque Belgrano. video
Relevamiento

A ocho meses del traslado de los carros pancheros: a algunos les va peor y otros están "más cómodos"

