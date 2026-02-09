Ni Magis TV ni Xuper TV: eliminan canales argentinos tras el acuerdo antipiratería de Argentina y Estados Unidos

Usuarios de las aplicaciones no oficiales más populares, como Magis TV, su sucesora Xuper TV y TV Latino, reportaron en las últimas horas la desaparición masiva de los canales de televisión argentinos de sus grillas de programación.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Las plataformas ilegales más utilizadas borraron las señales locales de sus grillas. El “recorte” responde a un endurecimiento de los controles de propiedad intelectual pactado con Estados Unidos.
Usuarios de las aplicaciones no oficiales más populares, como Magis TV, su sucesora Xuper TV y TV Latino, reportaron en las últimas horas la desaparición masiva de los canales de televisión argentinos de sus grillas de programación.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no se trató de una falla técnica, sino de una "reacción defensiva" ante un clima de mayor rigurosidad legal. Las plataformas optaron por eliminar las señales locales para reducir su exposición ante posibles denuncias y bloqueos judiciales.
El trasfondo de esta "limpieza de grillas" podría ser el reciente entendimiento entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump para endurecer la protección de los derechos de autor.
El cambio de época no se limitará al streaming. Se prevé que durante 2026 se acelere el cierre de páginas de "visualización gratuita" de los partidos de la Primera División del fútbol argentino.
Además, el compromiso incluye reforzar los controles sobre mercadería falsificada (decodificadores y productos apócrifos) en fronteras y mercados informales.