Ni Magis TV ni Xuper TV: eliminan canales argentinos tras el acuerdo antipiratería de Argentina y Estados Unidos

Usuarios de las aplicaciones no oficiales más populares, como Magis TV , su sucesora Xuper TV y TV Latino , reportaron en las últimas horas la desaparición masiva de los canales de televisión argentinos de sus grillas de programación.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, no se trató de una falla técnica, sino de una "reacción defensiva" ante un clima de mayor rigurosidad legal. Las plataformas optaron por eliminar las señales locales para reducir su exposición ante posibles denuncias y bloqueos judiciales.

El pacto Milei-Trump

El trasfondo de esta "limpieza de grillas" podría ser el reciente entendimiento entre el gobierno de Javier Milei y la administración de Donald Trump para endurecer la protección de los derechos de autor.

El acuerdo: Apunta a que Argentina adopte mecanismos eficaces y con capacidad de disuasión para combatir la piratería audiovisual, tanto en el plano civil como en el penal.

La negociación: Estados Unidos habría logrado incorporar más de cien reclamos vinculados a propiedad intelectual en la agenda bilateral.

Fútbol y controles físicos

El cambio de época no se limitará al streaming. Se prevé que durante 2026 se acelere el cierre de páginas de "visualización gratuita" de los partidos de la Primera División del fútbol argentino.

Además, el compromiso incluye reforzar los controles sobre mercadería falsificada (decodificadores y productos apócrifos) en fronteras y mercados informales.