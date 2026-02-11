miércoles 11 de febrero 2026

Frente a la Jefatura

Protesta policial en Santa Fe: el gobierno presentó una propuesta, pero el conflicto sigue

Desde la fuerza reclaman mejores condiciones salariales y laborales. Tras el ofrecimiento del ejecutivo provincial, la expectativa puesta en la decisión de los manifestantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen: (NA)

Imagen: (NA)

La provincia de Santa Fe atraviesa horas de incertidumbre por la continuidad de la protesta policial. Aunque el Gobierno provincial presentó una propuesta para mejorar las condiciones laborales, la manifestación se mantiene frente a la Jefatura de la Unidad Regional II, en Rosario.

Fuentes vinculadas al conflicto señalaron que la reunión entre funcionarios y el abogado Gabriel Sarla, representante de los efectivos, se extendió hasta la madrugada de este miércoles en la sede local de Gobernación. Sin embargo, no trascendieron detalles del ofrecimiento oficial.

Mientras tanto, los agentes que no se sumaron a la protesta sostuvieron patrullajes mínimos, en muchos casos encabezados por personal jerárquico. La expectativa ahora está puesta en la decisión de los manifestantes, quienes deberán pronunciarse tras conocer la propuesta.

Los policías reclaman no solo una actualización salarial, sino también mejoras en las condiciones laborales. Entre los principales planteos figuran las extensas jornadas de trabajo, la falta de descanso adecuado y la necesidad de recurrir a servicios adicionales para completar ingresos.

El detonante del conflicto fue la muerte del suboficial Oscar Valdez, quien atravesaba problemas de salud mental. En paralelo, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que 20 efectivos fueron pasados a disponibilidad, mientras el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación para determinar posibles responsabilidades.

