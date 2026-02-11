miércoles 11 de febrero 2026

Una belleza

Bariloche y El Bolsón, teñidas de blanco en pleno verano

Un frente frío del Pacífico provocó una nevada inesperada y dejó postales de pleno invierno. Mirá.

Por Agencia NA
image

El ingreso de un frente frío originó este martes una sorpresiva nevada en Bariloche y El Bolsón, ubicadas al noroeste de Río Negro, que tiñó de blanco dos lugares que hasta hace pocos días tenían temperaturas extremas y riesgo de incendios forestales.

Esta mañana, tanto el Cerro Catedral como las cumbres del Piltriquitron amanecieron cubiertos de nieve, con una temperatura promedio de -4 grados, lo que sorprendió a turistas y residentes en medio de la temporada veraniega.

De acuerdo el Servicio Meteorológico Nacional (SM), un frente frío procedente del Pacífico avanzó sobre la Cordillera, a la altura de Río Negro y Neuquén, y generó la nevada, lo que transformó notoriamente el paisaje de la zona. Además, el informe del organismo anticipó que el fenómeno se extendería al menos un día más.

El contraste fue llamativo, habida cuenta el pasado fin de semana el termómetro había alcanzado los 30 grados, un valor poco habitual para la región.

Pero más allá de eso, la nevada trajo cierto alivio en un sector de la provincia expuesto a los incendios en esta época del año, poco después de que el gobierno provincial decretara la emergencia ígnea en Río Negro.__IP__

Por su parte, las autoridades de Defensa Civil pidieron extremar las precauciones, especialmente a aquellos turistas que transitan la Ruta 40, el principal corredor -de una belleza inigualable- que une varias ciudades patagónicas entre Río Negro y Neuquén.

Por Agencia NA

