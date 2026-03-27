Cambios en las Becas Progresar: requisitos y cómo anotarse para cobrar los $35 mil

Todo lo que hay que saber de las Becas Progresar 2026.

El Gobierno nacional oficializó la apertura de inscripciones para las Becas Progresar 2026, con novedades sobre fechas, requisitos y el monto que recibirán los beneficiarios.

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A través de la Resolución 172/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el valor de la beca será de $35.000 mensuales para todas las líneas, manteniendo el mismo monto fijado el año pasado.

La convocatoria se organiza según la línea de beca:

Finalización de la educación obligatoria: del 27 de marzo al 14 de abril

del Educación superior y Progresar Enfermería: del 6 al 30 de abril

del Formación Profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre

La inscripción se realiza de manera online y el dinero se deposita en una cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el beneficiario.

El programa tiene como objetivo acompañar a estudiantes para que finalicen sus estudios o se formen profesionalmente. Se divide en tres líneas:

Progresar Obligatorio: para completar primaria o secundaria

para completar primaria o secundaria Progresar Superior: para carreras terciarias, universitarias y enfermería

para carreras terciarias, universitarias y enfermería Progresar Trabajo: para formación en oficios

Requisitos para acceder

Quienes quieran inscribirse deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país

en el país Contar con DNI vigente

Ser alumno regular en una institución educativa

en una institución educativa Tener entre 14 y 16 años (con excepciones que amplían la edad hasta 35 años en ciertos casos)

(con excepciones que amplían la edad hasta 35 años en ciertos casos) Que los ingresos del grupo familiar no superen tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles

Además, el cobro está sujeto a la regularidad en la asistencia a clases y al cumplimiento de objetivos educativos.

La beca se paga mensualmente, aunque una parte del dinero es retenida y se libera a fin de año, siempre y cuando el beneficiario cumpla con los requisitos académicos establecidos.