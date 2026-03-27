Cambios en las Becas Progresar: requisitos y cómo anotarse para cobrar los $35 mil

El Gobierno nacional oficializó la apertura de inscripciones para las Becas Progresar 2026, con novedades sobre fechas, requisitos y el monto que recibirán los beneficiarios.
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El Gobierno abrió la inscripción 2026 y confirmó el monto mensual. Las distintas fechas según la línea y condiciones que deben cumplir los aspirantes.
El Gobierno nacional oficializó la apertura de inscripciones para las Becas Progresar 2026, con novedades sobre fechas, requisitos y el monto que recibirán los beneficiarios.
A través de la Resolución 172/2026, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que el valor de la beca será de $35.000 mensuales para todas las líneas, manteniendo el mismo monto fijado el año pasado.
La inscripción se realiza de manera online y el dinero se deposita en una cuenta bancaria o billetera virtual declarada por el beneficiario.
El programa tiene como objetivo acompañar a estudiantes para que finalicen sus estudios o se formen profesionalmente. Se divide en tres líneas:
Quienes quieran inscribirse deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Además, el cobro está sujeto a la regularidad en la asistencia a clases y al cumplimiento de objetivos educativos.
La beca se paga mensualmente, aunque una parte del dinero es retenida y se libera a fin de año, siempre y cuando el beneficiario cumpla con los requisitos académicos establecidos.