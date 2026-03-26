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Justicia

Agostina Páez debería pagar una multa millonaria, tras ser acusada de racismo en Brasil

La abogada argentina Agostina Páez, detenida en Brasil por acusaciones de racismo, podría dejar el país y evitar la prisión pagando una fuerte multa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Agostina Páez y su abogada

Agostina Páez y su abogada

La resolución de la Justicia brasileña sobre el caso de Agostina Páez, la argentina retenida en Río de Janeiro acusada de injuria racial, aún es una incógnita. La audiencia celebrada este martes parecía que iba a ser el escenario en el que se iba a definir -o al menos delinear- su futuro. Pero terminó inconclusa: el juez primero resolvió que la abogada santiagueña podía volver al país, luego dio marcha atrás y finalmente pidió que se quede hasta el fallo definitivo, que será en 15 días aproximadamente.

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La fiscalía y la querella habían aceptado que Páez regresara para realizar el servicio comunitario desde Argentina. Y también trascendió que solicitaron un resarcimiento económico para las víctimas que ascendería a una cifra millonaria.

En este contexto, el abogado de la joven, Sebastián Robles, aclaró que eso no está resuelto y negó que exista algún monto estimativo. “Hasta que el juez no dicte la resolución final no vamos a saber si hay resarcimiento o no y, en caso positivo, de cuánto será”, aseguró.

El magistrado podría demorarse hasta dos semanas en dar a conocer su resolución y Agostina está obligada a extender su estadía en Río de Janeiro hasta entonces. Según supo este medio, a la abogada santiagueña no le cayó bien que el juez primero la ilusionara autorizándola a volver a su país inmediatamente y luego se arrepintiera.

Si bien desde su entorno explican que no modifica mucho esperar un poco más -dado que Páez ya lleva más de dos meses retenida en Brasil- ella estaba ilusionada con poder volver este fin de semana a Santiago del Estero con su padre, que viajó para acompañarla.

“La verdad es que estoy desesperada, estoy muy triste, estoy muy angustiada, me siento muy mal. Pensaba que tenía un alivio y ahora, de repente, otra vez, no sé cuánto tiempo más voy a estar aquí. Me siento muy angustiada y desbordada”, admitió Agostina en las últimas horas en una entrevista por América TV.

Qué pasó en la última audiencia

La jornada del martes terminó siendo más favorable para Agostina de lo que ella misma creía, según le confesó a este medio días antes.

En la audiencia, en lugar de las tres denuncias que le endilgaban por injuria racial y que llevaban la pena en expectativa a 15 años de cárcel de máxima, la Fiscalía redujo su pedido a una sola con una pena mínima de dos años. Esto se debe a que tomó todo como un delito continuado con tres víctimas. En este caso, la pena es reemplazable por servicios comunitarios y el pago de reparación a las víctimas, que es lo que resta definir.

La defensa, por su parte, pidió la revocación de las cautelares para que ella pueda retornar a Argentina lo más rápido posible, antes del fallo definitivo. La Fiscalía estuvo de acuerdo y la querella también en que se vaya y no se quede a esperar. “Incluso, el juez dijo: ‘Sí, sí, no te preocupes, esta semana ya defino’“, recordó Junqueira ante este medio este miércoles.

Pero luego el magistrado cambió de idea: dijo que no podía volver a Argentina antes del fallo definitivo, yendo contra la opinión de la Fiscalía y de la querella. "Rechazó la revocación de las cautelares hasta que presentemos los alegatos finales“, explicó Junqueira.

Y concluyó: “Nunca en mi vida vi una decisión contra lo que pide la propia acusación. La Fiscalía cambia el pedido, la querella también y el juez dice que sí, después que no”.

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