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Andá preparando el pan

Día Mundial del Queso: cuáles son los quesos más vendidos en Argentina

En el país se consumen 12 kilos de queso per cápita al año, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina

Por Agencia NA
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El 27 de marzo se celebra el Día Mundial del Queso y en la Argentina hay un grupo de variedades que se destacan por su presencia en la mesa familiar del día a día, las picadas, las pastas y las pizzas. Desde los quesos blandos hasta los de larga maduración, el consumo local combina tradición europea con identidad propia.

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El Argentina se consumen 12 kilos de queso per cápita al año, según datos del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina y entre los más vendidos aparecen clásicos como el cremoso, la mozzarella, el pategrás, el sardo y el reggianito, además de otros muy utilizados en sandwiches, tartas o gratinados. Son productos que se encuentran fácilmente en supermercados y almacenes y forman parte de la base gastronómica argentina.

Reconocer sus características permite elegir mejor según el uso que se les quiera dar. No es lo mismo un queso para fundir que uno para rallar o servir en una tabla. Por eso, conocer su textura, humedad y sabor es clave para aprovecharlos al máximo en la cocina diaria. Jorge Bentos, Jefe de Quesería de Vacalín, destaca cuáles son las propiedades de los principales quesos que se venden en Argentina.

Quesos blandos: los más consumidos en el día a día

Dentro del grupo de mayor consumo aparecen los quesos blandos, que representan el 57% del consumo de los argentinos, muy presentes en desayunos, meriendas, sandwiches y preparaciones caseras. Se caracterizan por su textura suave y su sabor láctico delicado.

El queso cremoso es uno de los más populares del país. Tiene una consistencia blanda y un sabor suave que permite combinarlo tanto con alimentos dulces como salados sin perder su identidad.

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El por salut, en tanto, es elástico y de color blanco amarillento. Presenta un sabor dulce con aroma típico y corteza lisa, lo que lo convierte en una opción frecuente para sandwiches y picadas.

La mozzarella ocupa un lugar central en el consumo argentino por su capacidad de fundido. Su textura fibrosa y elástica la vuelve indispensable para pizzas, tartas y preparaciones calientes.

Quesos semihúmedos: equilibrio entre sabor y versatilidad

Los quesos de humedad media son muy elegidos por su equilibrio entre cremosidad e intensidad. Funcionan bien tanto en platos calientes como en preparaciones frías.

El gouda presenta un sabor láctico equilibrado con un leve toque salado y aroma suave. Es habitual en sandwiches, tablas y recetas gratinadas.

El pategrás tiene textura cremosa y sabor característico, lo que lo convierte en uno de los clásicos de la mesa argentina. Es muy utilizado en fetas y en rellenos.

La provoleta es un ícono de la parrilla local. Su color amarillo suave y su punto de derretimiento la vuelven ideal como entrada antes del asado.

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También integran este grupo la fontina, de textura firme y sabor suave; el cheddar, de color intenso y aroma a manteca; y el tybo, muy elegido para tartas, empanadas y sandwiches por su excelente capacidad de fusión.

Para finalizar Jorge Bentos, de Vacalin, destaca: “En 2011 decidimos dar un paso estratégico e incorporar tecnología de punta para ampliar nuestra propuesta más allá de nuestro histórico dulce de leche. El lanzamiento del queso cremoso marcó el inicio de una expansión que hoy nos posiciona en distintos segmentos del mercado. Actualmente elaboramos entre 350 y 400 toneladas mensuales, con una fuerte preferencia por los quesos blandos, que representan el 70% del volumen, seguidos por los semiduros con un 20% y los duros con un 10%”.

FUENTE: Agencia NA

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