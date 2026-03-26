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Justicia

Condenaron a Morena Rial a tres años de cárcel

La joven, sentenciada por 3 robos, llegó a un acuerdo mediante juicio abreviado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Morena Rial recibió una condena a 3 años de prisión efectiva luego de aceptar un juicio abreviado, una estrategia judicial mediante la cual asumió su responsabilidad en el robo investigado. El acuerdo con la fiscalía permitió cerrar el proceso sin llegar a un juicio oral, en un contexto donde la influencer enfrentaba una situación judicial delicada.

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La hija de Jorge Rial deberá cumplir la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria, en línea con su situación actual. "Tres años de cumplimiento efectivo en la misma situación que está ahora, presa con domiciliaria", contó Martín Candalaft en DDM (América TV), donde siguieron de cerca el caso.

El llamativo regalo que recibió Morena Rial durante su prisión domiciliaria

Según se explicó al aire, dentro de esa condena se computa el tiempo que ya permaneció detenida, lo que abre una posible instancia a futuro: "El cálculo que se hace es que en ocho meses podría pedir la condicional... sujeto a la aprobación a la jueza Coelho". En ese escenario, Morena también contaría con la posibilidad de continuar junto a su hijo Amadeo, residiendo en el departamento de su hermana, Rocío, mientras cumple la pena.

El periodista detalló además que, antes de este acuerdo, Morena enfrentaba una pena en expectativa de hasta 10 años de prisión debido a distintos agravantes, por lo que el fallo actual resulta, en términos judiciales, considerablemente favorable para su situación.

De todos modos, el caso aún podría tener derivaciones. Candalaft advirtió que resta conocer la postura de las víctimas frente al acuerdo alcanzado, ya que "muy probablemente" se avance en algún tipo de compensación económica. Así, aunque la condena ya fue dictada, el desarrollo del caso podría sumar nuevos capítulos en los próximos días.

Qué regalo recibió Morena Rial

Morena Rial se encuentra atravesando una etapa clave en su vida personal. Tras haber permanecido seis meses detenida en el penal de Magdalena, accedió al beneficio de la prisión domiciliaria y actualmente cumple la medida en la vivienda de su hermana, Rocío, ubicada en el barrio porteño de Belgrano.

Lejos del contexto carcelario, este nuevo presente parece marcar un punto de inflexión. En su entorno aseguran que tiene la intención de reordenar su vida y proyectarse a futuro, y uno de los caminos que evalúa es iniciar la carrera de Abogacía, motivada por su propia experiencia reciente con el sistema judicial.

En medio de este cambio, hubo un gesto que llamó la atención por su carga simbólica. Su abogado y amigo, Alejandro Cipolla, decidió acompañarla con un obsequio muy particular, pensado específicamente para esta nueva etapa vinculada al estudio.

El propio letrado fue quien dio detalles del regalo: "Le regalé fibrones de colores para resaltar los textos. Le mandé como 70 fibrones, de todos los colores, una caja gigante. Me dijo que le encantó".

Más allá de lo sencillo del presente, el significado es claro: materiales de estudio que apuntan a incentivar su formación y acompañar un cambio de rumbo. Nada de lujos, sino herramientas concretas para empezar a construir otro horizonte.

Personas cercanas a Morena sostienen que su paso por la cárcel, donde incluso atravesó períodos de aislamiento, fue determinante. Esa experiencia habría generado un quiebre en su forma de ver las cosas y en sus prioridades.

De esta manera, mientras continúa bajo prisión domiciliaria, la joven comienza a transitar una etapa distinta, enfocada en el estudio y en la posibilidad de dejar atrás los episodios que la llevaron a estar en conflicto con la Justicia.

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